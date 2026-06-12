Son Mühür/ Beste Temel- Ege Üniversitesi öğrencilerinin ve yolu Bornova'dan geçen binlerce İzmirlinin her gün adımladığı Bornova Aktarma İstasyonu, kronikleşen çehresini tamamen değiştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir yürüttüğü geniş ölçekli revizyon çalışmalarında kritik viraj dönüldü; yeni zeminlerden akıllı ulaşım donatılarına kadar her detay baştan inşa ediliyor.

Metrodan inip otobüslere koşan kalabalıklar yakında bambaşka bir aktarma istasyonuyla karşılaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplamda 6 bin 100 metrekarelik devasa bir alanda adeta mekânsal bir cerrahi operasyon yürütüyor.

Mevcut alanın üçte ikisinde zemin kaplamaları sıfırdan yapıldı. Geriye kalan 2 bin metrekarelik şantiyede ise iş машинelerinin sesi durmaksızın yükseliyor. Söküm işlemleri, bordür yerleşimleri, dayanıklı plaktaş döşemeleri ve tam 9 bin metrekarelik yeni asfalt imalatı aynı anda ilerliyor. Karmaşa yok, planlı bir humma var.

Betonun soğukluğuna karşı yeşil panzehir

İstasyonlar sadece geçilip gidilen mekanik alanlar olmak zorunda değil. Projenin mimarları tam da bu noktaya parmak basmış. Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir yeşil alan planlaması, betonun o bilindik, soğuk hissini kırmayı hedefliyor. Park ve Bahçeler Dairesi şimdiden kolları sıvadı; zemin işi biten noktalara ilk fidanlar can suyuyla buluşturularak dikildi.

Alana çınar ve palmiye cinsinden 13 yetişkin ağaç yerleştirildi. Hanımeli ve ardıçtan oluşan 65 yeni bitkinin yanı sıra sarı papatya ve zakkum türünde 3 bin çalı toprağa kazandırıldı. Değişim kapıda. Altyapı ve su hatlarının montajı bittiğinde, Bornova'nın göbeğinde mini bir botanik koridor yükselecek.

Akıllı duraklar ve bisikletli mobilite devri

Ulaşımın omurgasını konfor ve doğru bilgi oluşturur. ESHOT Genel Müdürlüğü, bu gerçeğe uygun olarak peronların çehresini teknolojiyle güncelliyor. İstasyon genelindeki tüm eski duraklar sökülerek yerlerine anlık veri akışı sağlayan dijital bilgilendirme panoları ve yeni nesil peron yönlendirme totemleri monte ediliyor. Yolcular hangi otobüsün ne zaman geleceğini ekranlardan canlı izleyecek.

Karmaşa son bulacak. Yaya güvenliğini hat safhaya çıkarmak isteyen Ulaşım Dairesi de sinyalizasyon sistemlerini modernize ederek yeni yer çizgilerini çiziyor. Çevreci ulaşım da unutulmuş değil. İZULAŞ tarafından kurulacak özel mobilite alanında BİSİM istasyonu ve entegre bisiklet park alanları hizmete girecek. Pedallar bu kez güvenle dönecek.

Karanlık noktalara dekoratif çözüm

Günün 24 saati yaşayan, gecenin en geç vaktinde bile gençlerin, işçilerin mesken tuttuğu bu devasa alanın en büyük problemi güvensizlik hissi veren loş köşeleriydi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bu sorunu kökten çözmek için aydınlatma ağını baştan tasarladı. Viyadük altındaki o gri, ürkütücü gölgeler, metro girişlerine kadar uzanacak yeni dekoratif aydınlatma sistemleriyle kırılıyor.

İstasyon ışıl ışıl bir çehre kazanıyor. Son rötuşları yapılan yürüyüş yolları, ahşap dinlenme alanları ve yeni kent donatılarıyla birlikte Bornova, sadece bir geçiş noktası olmaktan çıkıp modern bir buluşma meydanına dönüşmek üzere.

