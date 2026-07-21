Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, vatandaşın kentte yerel yönetimlerde yaşanan aksaklıklardan ve ekonomik problemlerden dolayı ciddi sorunlar yaşadığını aktararak, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Muhammet Yılmaz: Halkın yaşadığı sıkıntılar artık kendiliğinden ifade ediliyor

Vatandaşın en büyük sorunlarından birinin hayat pahalılığı olduğunu dile getiren ve bu konuda dışında özellikle yerel yönetimlerde var olan trafik ile altyapı sıkıntılarının vatandaş tarafından derinden bir şekilde hissedildiğini savunan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, "Toplu ulaşımda, sokakta ve çarşıda vatandaşlarımızın en fazla konuştuğu konuların başında trafik ve altyapı geliyor.

Özellikle yağışlı havalarda yaşanan su baskınları ve ulaşımda oluşan aksaklıklar vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Bugün pazarda ya da markette insanların konuşmalarına kulak verdiğinizde hayat pahalılığı ve artan fiyatlar en çok dile getirilen sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlarımız yaşadığı sıkıntıları artık kendiliğinden ifade ediyor" dedi.

“Vatandaş kalıcı çözüm istiyor”

Son olarak, vatandaşın artık kalıcı çözüm beklediğini kaydeden ve konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan DEVA Partili Yılmaz, yaptığı açıklamasında şu ifadelerle sözlerini sürdürdü: "Vatandaşlarımız hem yerel hizmetlerde yaşanan aksaklıklardan hem de ekonomik koşullardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Bu sorunların çözümü için ortak akıl, planlı yönetim ve kalıcı politikalar gerekiyor. İzmir'in de Türkiye'nin de çözüm bekleyen önemli sorunları var. Vatandaşlarımız artık sorunların konuşulmasını değil, kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istiyor. Biz de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz”