Son Mühür / Merve Turan - Son Mühür TV'de yayımlanan Sıcak Bakış programının bu hafta ki konuğu İSTOP Başkanı Mehmet Aydoğan oldu. Çeşitli konularda oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunan Mehmet Aydoğan, eleştirilerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı da hedef aldı.

"Dört ay çalıştık, rapor Hala ulaştırılmadı"

Hazırlanan projelerin hala ilgili makamlara ulaştırılmamasına tepki gösteren Başkan Aydoğan ,"Projemizi hazırladık, raporumuzu tamamladık. Dört ay boyunca bilim insanlarıyla gece gündüz çalıştık. Yurt dışından bilim insanları da katkı sundu. ‘İZDENİZ’İN genel başkanı bizim durumumuz yok’ dedi Kimseden maddi destek istemedik. Buna rağmen raporumuz hala ilgili makamlara ulaştırılamadı." diye konuştu.

"STK'ları yok sayarak bu kent yönetilemez"



Başkan Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a belediyelerin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde olması gerektiği ve karar süreçlerinde büyük ölçüde etkisi olduğunu söyledi. Aydoğan, "Muhtarı, esnafı, sivil toplum kuruluşlarını yok sayarak bu kent yönetilemez. Bunlar kentin kılcal damarlarıdır. Belediye başkanları bu yapılarla birlikte hareket etmek zorunda." ifadelerini kullanarak Cemil Tugay'a yüklendi.