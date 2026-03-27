Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, milli birliğimizin simgesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile toplumumuzun çınarlarına adanan 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı tek bir çatı altında birleştiren anlamlı bir vefa buluşması gerçekleştirdi.

Hastane yönetimi ve sağlık profesyonelleri, vatan savunmasında görev almış ve ömrünü eğitime adamış olan bir büyüğümüzün kapısını çalarak hem moral verdi hem de sağlık kontrollerini yerinde gerçekleştirdi. Bu ziyaret, sağlık hizmetlerinin sadece hastane duvarları arasında kalmadığını, vefanın ve şefkatin her eve ulaşabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Kıbrıs Gazisi ve emekli öğretmen Nazmi Nergiz’e moral ziyareti

Hastanenin bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) birimi tarafından düzenli olarak takibi yapılan 81 yaşındaki Kıbrıs Gazisi ve emekli öğretmen Nazmi Nergiz, bu anlamlı haftada evinde ziyaret edilen kilit isimlerden biri oldu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ferhat Demirci, YAŞAM Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Nil Tekin ve Gültepe Mahalle Muhtarı Erhan Kanar’ın yer aldığı heyete; uzman hekimler, gerontologlar, hemşireler ve yaşlı bakım teknikerleri eşlik etti. Nergiz ailesinin sıcak ev sahipliğinde geçen görüşmede, hem askeri anılar hem de eğitim yıllarına dair değerli tecrübeler paylaşılarak duygu dolu anlar yaşandı.

Sağlıkta yeni model: YAŞAM birimi kapı kapı dolaşıyor

Hastaneye erişim imkanı kısıtlı olan veya yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıklar nedeniyle evinden çıkmakta zorlanan 80 yaş ve üzerindeki bireyler için Tepecik EAH YAŞAM Birimi stratejik bir görev üstleniyor. Bu özel merkez, modern tıbbın imkanlarını hastaların ayağına götürerek ev ortamında muayene, laboratuvar tetkikleri, fiziksel rehabilitasyon ve profesyonel tıbbi bakım hizmetlerini kesintisiz sağlıyor. Multidisipliner bir çalışma prensibiyle hareket eden sağlık ekipleri, yaşlı bireylerin hastane stresinden uzak kalarak uzman takibinde olmalarına olanak tanıyor ve böylece sağlıklı yaşlanma sürecini bilimsel yöntemlerle destekliyor.

Toplumun hafızasına saygı ve geleceğe sağlık temennisi

Gerçekleştirilen bu vefa ziyareti, yaşlı bireylerin toplumdaki yerini ve önemini bir kez daha gündeme getirirken, YAŞAM modelinin sunduğu konforlu sağlık takibinin önemini de gözler önüne serdi. Sağlık heyeti, Nazmi Nergiz nezdinde tüm büyüklerin Yaşlılara Saygı Haftası’nı tebrik ederek, onların sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal esenliklerini de korumanın birincil görevleri olduğunu vurguladı. Ziyaretin sonunda, toplumun hafızasını temsil eden tüm çınarlara sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir yaşam dileklerinde bulunuldu.