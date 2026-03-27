Son Mühür / Atakan Başpehlivan Devrimci Emekli Sendikası Balçova Şubesi, son günlerde emeklilerin yaşadığı geçim zorluklarıyla ilgili bir basın açıklaması düzenleyerek, iktidarı ve politikalarını eleştirdi.

Sabri Karlı: İnsanca bir yaşam istiyoruz

Emeklilerin ciddi geçim sıkıntısı çektiğini vurgulayan Dev Emekli Sen Balçova Şube Başkanı Sabri Karlı, "Emeğimizin, geleceğimizin peşindeyiz. Ülkemizin yanı başında ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarını kınıyoruz. Bu haksız kirli savaşın parçası olmayacağımızı buradan haykırıyoruz. Ülkemizde biz emekliler her geçen gün yoksullaşırken servetlerini büyütenler var, sağlık hakkını çetelere peşkeş çekenler var. Patronların çarkı dönsün diye katledilen torunlarımız, çocuklarımız var.

Biz emekliyiz, biz haklıyız. İnsanca bir yaşamı hak edenleriz, Hakkımızı gasp edenleri bu topraklardan kovmanın peşindeyiz. Ellerinde bir ömrün yorgunluğunu taşıyan milyonlarca emeklinin hakkı için buradayız. Bu bayfgam geldi geçti ancak bizim soframızfa et ve torunlar için bayram harçlığı olmadı. Emekliye para yok diyenler, mermiye bombaya milyonları akıtıyor. Biz emekliler insanca yaşanan bir ülke istiyoruz. Hakkımız olanı bizden çalanlarla helalleşmeyeceğiz. Emekli olmak bir suç değildir, buruk bayram sabahlarının hesabı elbette sorulacaktır." dedi.

Ercan Çınarlı: Toplumsal muhalefetin içinde olmalıyız

Türkiye’de toplumsal muhalefetin birleşmesi gerektiğinin altını çizen Dev Emekli Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün emeklilerin bir araya gelmesi yaşanan sıkıntıların gündeme gelmesidir. Sesimizi yükselteceğiz.

İzmir’de sosyal demokratlar, emekçiler baktıkları yön belli bundan önceki dönemde olduğu gibi İzmir'deki kıvılcım Türkiye’yi etkiler. Bu anlamda muhalif siyasi partileri kutlamak gerekiyor. Şunu iyi biliyoruz, Türkiye'de toplumsal muhalefetin içinde olmalıyız, herkes bir araya gelmeli. Bizler meydanlarda olursak, tek adam düzenini değiştirebiliriz.

Nasıl ki 31 Mart'ta toplumsal muhalefet oluştu tek adam iktidarının yerel yönetimlerde ipi çekildi, bu toplumsal muhalefet sayesinde oldu. Önümüze sandık kurulduğunda iktidardan hesap soracağız."