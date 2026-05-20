Karabağlar’ın Günaltay Mahallesi’nde yaşanan olay, dün ailelerin çocuklarına ulaşamamasıyla başladı. E.A. (15), İ.Ö. (17), K.Ö. (14) ve F.D. (19) isimli dört gençten haber alamayan yakınları, gece saatlerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlattı.

AFAD ve handarma ekipleri bölgeyi taradı

İhbarın sonrasında zaman kaybetmeyen AFAD ve jandarma ekipleri, bir arama planı yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda, gençlerin Menderes ilçesindeki Değirmendere Şelalesi tarafına gittikleri tespit edildi.

Ekipler, vakit kaybetmeden gece saat 01.00 civarında bölgeye intikal ederek karanlık ormanlık alanda kapsamlı bir tarama başlattı.

Sabahın ilk ışıklarında bulundular

Saatler süren detaylı çalışmanın ardından, gün ağarmaya başlarken beklenen haber geldi. Ekipler, saat 06.30 sularında kaybolan dört genci şelaleye yakın bir noktada sağ salim buldu.

Sağlık durumları nasıl?

Bulundukları noktadan ekipler tarafından güvenli bir şekilde çıkarılan gençler, tedbir amaçlı olarak Menderes Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık kontrollerinde genel durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Gençlerin sağ salim bulunması ise ailelerinin içine su serpti.