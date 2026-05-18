İzmir genelinde çalışmalar aralıksız sürmeye devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İzmir genelinde hazırlıklar sürmeye devam ederken, Karabağlar'da da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarla ilgili olarak Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'dan bir paylaşım geldi.

"Kurban Bayramı’na hazırlıklarımız devam ediyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Kurban Bayramı’na hazırlıklarımız devam ediyor! Geçtiğimiz yıl başlattığımız Modern Kurban Satış Yerlerimizi bu sene yenileyerek ve geliştirerek kurbanlık hayvan satıcılarımızın hizmetine sunduk.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte satış alanlarımızda incelemelerde bulunduk, hem üreticilerimizin hem de komşularımızın bayram sürecini daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik.

Temizlikten altyapıya, denetimden ortak kullanım alanlarına kadar her detayı düşünerek hazırladığımız satış yerlerimizle hem emek veren üreticilerimizin hem de alışveriş yapacak komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.