Son Mühür/ Beste Temel- Mutfaklardaki yangın her geçen gün büyürken, Karabağlar’da geçim derdine biraz da olsa çare olacak yeni bir nefes alanı açıldı. Bozyaka’nın ardından ilçenin dayanışma haritasına yeni bir rota eklendi. Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılay Karabağlar Şubesi ortaklığıyla hayata geçirilen Sosyal Market’in ikinci şubesi, kapılarını Çalıkuşu Mahallesi’nde açtı. Amaç net; cüzdanların iyice küçüldüğü bu dönemde kimseyi yalnız bırakmamak.

Açılış töreni mahalle halkının yoğun katılımıyla adeta bir gövde gösterisine dönüştü. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ev sahipliğindeki açılışa sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda İzmirli katılarak destek verdi.

Yardımlaşmanın yeni adresi belli oldu

Sadece gıda paketleriyle sınırlı bir yardım anlayışı artık geride kaldı. Çalıkuşu’ndaki yeni merkez; temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine, giyimden kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Üstelik bu kez kapsam daha da genişletildi. Yeni şubede yeni evlenecek çiftler için askıda gelinlik ve abiye kıyafet alanı ile çocuklar için askıda oyuncak köşesi de yer alıyor.

Karabağlar’ın 58 mahallesinde de yoksulluğun izlerini silmek için kararlı olduklarını belirten Belediye Başkanı Helil Kınay, meydanda toplanan kalabalığa seslenirken hayat pahalılığının giderek artmasına ve hayatta kalmanın maddi olarak zorlaşmasına şu sözlerle dikkat çekti:

"İhtiyaçlar artıyor, yoksulluk büyüyor vatandaşımıza dokunabilmek için dayanışmamızın, iş birliğimizin ve inancımızın da büyümesi gerekiyor. Burası sadece bir market değil; kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği bir dayanışma merkezidir."

"Kapalı Pazaryerinden kalıcı merkeze"

Projenin en büyük destekçilerinden Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahrettin Yörek ise yardımların kurumsallaşmasının önemine değindi. Daha önce kapalı pazar yerinde geçici şartlarda yürütülen yardım çalışmalarının artık modern ve kalıcı bir çatı altında süreceğini müjdeleyen Yörek, yerel yönetimle olan iş birliklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Mahalle sakinlerinin hislerine tercüman olan Çalıkuşu Mahalle Muhtarı Mustafa Onkan da söz aldı. Onkan, caddelerdeki ekonomik sıkıntının yakından şahidi olarak bu marketin mahalle adına hayati bir eksikliği kapattığını söyledi.

Bu sistem tam olarak nasıl işliyor?

Klasik elden yardım kolisi dağıtma dönemi Karabağlar'da tamamen rafa kalkmış denilebilir. Sosyal yardım modelinde insan onurunu korumak ilk sırada yer alıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ilk olarak Çalıkuşu Mahallesi’ndeki Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuyor. Belediyenin uzman ekipleri tarafından yapılan sosyal incelemelerin ardından kriterlere uyan aileler belirleniyor. Hak sahibi olan vatandaşlara, içerisine her ay düzenli olarak kredi yüklenen özel bir kart teslim ediliyor. Vatandaşlar markete gelerek, kartlarındaki puanlar karşılığında neye ihtiyaçları varsa tıpkı normal bir süpermarketteymiş gibi özgürce seçip sepetlerine ekliyor.

Kesilen kurdelenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar market raflarını birlikte inceledi.