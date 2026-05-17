İzmir Emniyeti, uyuşturucu satıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik amansız takibini hız kesmeden sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, gençlerin korunması ve sokakların zehirden temizlenmesi amacıyla oldukça kapsamlı bir teknik ve fiziki çalışma başlattı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü saha çalışmaları ve istihbarat analizleri sonucunda, bölgede aktif olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı kesin olarak tespit edilen 27 yaşındaki hedef şahıs K.K. adım adım takibe alındı. Şüphelinin gizlendiği ve uyuşturucu trafiğini yönettiği ikamet adresini net olarak belirleyen asayiş ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Alınan yasal izinlerin ardından şüphelinin evine dün akşam saatlerinde ani ve eş zamanlı bir baskın gerçekleştirildi.

Ev değil zehir deposu

Polis ekiplerinin adrese yaptığı baskında şüpheli K.K. kaçmaya fırsat bulamadan kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Narkotik unsurlarının da desteğiyle ikamette gerçekleştirilen detaylı ve didik didik aramalarda adeta bir zehir deposu ortaya çıkarıldı. Aramalar neticesinde; piyasaya sürülmeye hazır 445 kutu içerisinde toplam 24 bin 30 adet uyuşturucu hap, 7 fişek halinde satışa hazır hale getirilmiş 4,71 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait olduğu belirlenen 42 adet kartuş ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Operasyonun ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli K.K. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçlarından geniş çaplı bir adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.