Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova’da yaz hazırlıkları hız kazandı. Belediye ekipleri, sıcakların artmasıyla beraber artan yangın riskine karşı ilçeyi baştan aşağı elden geçiriyor.

Özellikle parklar, yol kenarları ve boş arazilerde çoğalan kuru otlar, hem görüntü kirliliği yarattığı hem de yangın tehlikesi oluşturduğu için ekipler tarafından temizlenmeye başlandı.

Yangın riskine karşı ekiplerden yoğun mesai

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mahalle mahalle gezerek misinalama çalışması sürdürüyor. Kaldırımlardan refüjlere kadar her noktada çalışmalarını sürdüren belediye, vatandaşlardan gelen taleplere de kulak vererek öncelikli bölgeleri hızlıca temizliyor.

Belediyenin amacı ise olası bir yangının önüne geçmek ve Bornova’nın estetik görünümünü yaz boyunca sürdürmek.

Atıklar doğaya geri dönüyor

Yapılan bu çalışmalarda dikkat çeken en önemli detay, toplanan bitkisel atıkların durumu. Ekipler, yalnızca kuru otları toplamakla kalmıyor; budanan dalları ve yaprakları da özel olarak ayrıştırıyor.

Bu organik atıklar, belediyenin tesislerinde kompost ve gübre haline getirilerek yeniden park ve bahçelerde kullanılıyor. Bu sistem sayesinde hem atık miktarı düşüyor hem de doğal gübreyle yeşil alanların verimi artırılıyor.

"Sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla hareket ediyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kentimizin her köşesinde düzenli bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz.

Kuru otların temizlenmesi ve budama atıklarının toplanmasıyla hem çevre güvenliğini sağlıyor hem de yangın risklerini azaltıyoruz.

Topladığımız organik atıkları yeniden doğaya kazandırarak sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla hareket ediyoruz. Daha temiz, daha güvenli ve daha yeşil bir Bornova için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.