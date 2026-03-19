Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla dikkat çeken bir yarışmaya imza attı.

“Senin çizgin, onların sesi olsun” sloganıyla başlatılan ödüllü karikatür yarışması, görünmeyen engelliliklere dikkat çekmeyi hedefliyor.

Konu: Görünmeyen engellilikler

“Görünmeyen Engellilik” temasıyla düzenlenen yarışma; epilepsi, multipl skleroz (MS), kronik ağrı ve ruhsal sağlık sorunları gibi dışarıdan fark edilmeyen engellilik türlerine odaklanıyor. Yarışma ile bu alandaki önyargıların kırılması ve toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanıyor.

Son başvuru 10 Nisan

Uluslararası katılıma açık olan yarışmaya 18 yaş ve üzerindeki herkes başvurabilecek. Katılımcılar en fazla beş eserle yarışmaya dahil olabilecek. Başvurular 10 Nisan tarihine kadar [email protected] adresi üzerinden kabul edilecek.

Yapay zeka eserleri kabul edilmeyecek

Yarışmada özgünlük ön planda tutulurken, yapay zeka kullanılarak üretilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacak. Sonuçların ise 24 Nisan’da açıklanması planlanıyor.

Ödüller dikkat çekiyor

Yarışmada dereceye giren katılımcılara toplamda önemli miktarda para ödülü verilecek:

Birincilik ödülü: 60 bin TL

İkincilik ödülü: 45 bin TL

Üçüncülük ödülü: 30 bin TL

Üç adet mansiyon: 20’şer bin TL

Alanında uzman jüri

Yarışmanın jüri koltuğunda karikatür ve sosyal bilimler dünyasından önemli isimler yer alıyor. Asil jüri üyeleri; karikatüristler Eray Özbek, Cemalettin Güzeloğlu, Ömer Çam ve Kutay Bilgihan Atabay ile KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen ve sosyolog Buse Yücel Kaba’dan oluşuyor.

Yedek jüri üyeliğini el sanatları öğretmeni Zeynep Dalmış üstlenirken, raportörlük görevini İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Tolga Uçar yürütecek.