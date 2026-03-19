Son Mühür / Osman Günden- İYİ Parti Konak ve Balçova İlçe Başkanlıkları, Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir dayanışma örneği sergilemek amacıyla anlamlı bir saha çalışmasına imza attı.

Teşkilat mensupları tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, gün boyu oruç tutan ancak iftar vakti geldiğinde çeşitli sebeplerle evine yetişemeyen, trafikte veya yolda olan vatandaşlar tek tek ziyaret edildi.

Oruçlarını zamanında açabildiler

Hazırlanan özel iftar paketleri, akşam ezanının okunduğu saatlerde kentin işlek noktalarında ve ulaşım güzergahlarında bulunan vatandaşlara ulaştırıldı. İkramlar, iftar saatini dışarıda karşılamak zorunda kalan İzmirlilerin oruçlarını zamanında ve kolayca açabilmelerine olanak sağladı.