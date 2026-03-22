İzmir’de Nevruz Bayramı, Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen geniş katılımlı etkinlikle kutlandı. DEM Parti öncülüğünde “Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu” sloganıyla gerçekleştirilen programda, gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik öncesinde bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gündoğdu Meydanı ve çevresindeki birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatılırken, alana girişler polis kontrol noktalarından sağlandı. Katılımcılar, güvenlik aramalarının ardından etkinlik alanına alındı.

Program kapsamında Barış Anneleri tarafından Nevruz ateşi yakıldı. Ateşin yakılmasının ardından alanda çeşitli konuşmalar yapıldı. Etkinlikte, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, ESP temsilcisi Meliha Kayacı ve Halkların Demokratik Kongresi Eş Genel Sözcüsü Ali Kenanoğlu katılımcılara hitap etti.

Nevruz kutlamaları, yapılan konuşmaların ardından müzik dinletileriyle devam etti. Katılımcılar gün boyunca çeşitli etkinliklerle bayram coşkusunu yaşarken, program akşam saatlerinde sona erdi.