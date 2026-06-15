Son Mühür / Merve Turan-İkincisi gerçekleşen Ildır Mübadil Buluşması Çeşme Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Erythrai Antik Kenti gezilerinden sergilere, gastronomi atölyelerinden söyleşilere, dans gösterilerine ve konsere uzanan programda mübadelenin kültürel mirası farklı nesillerle buluştu.

Başkan Lal Denizli: "Çok sesliliğin muazzam bir birleşimi"

Etkinlik kapsamında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şu ifadeleri kullandı:

“Burası Türkiye’nin en gizli kalmış güzelliklerinden biri. Biz burada mübadil buluşmalarını başlattık. İlkini geçen yıl yaptık, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Mübadil ailelerinin bizlere bıraktığı hem ayrılığı, hüznü ve zorlukları anlatan ama aynı zamanda buluştuğumuz her yerde dayanışmayı, büyümeyi, birlikte üretmeyi geliştirdiğimiz bir kültürün eseridir. Türkiye; Ege’siyle, Karadeniz’iyle, doğusuyla çok renkliliğin ve çok sesliliğin muazzam bir birleşimi olan bir ülkedir.”

"Nice atalarımızı anabildiğimiz günler olsun"

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Denizli, şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşlik huzurumuzun hiç bozulmadığı, ülkemizde yaşadığımız tüm zorluklara ve tüm adaletsizliklere rağmen geleceğe umutla baktığımız nice birlikte buluşmalarımız olsun, nice atalarımızı anabildiğimiz günler olsun.”

