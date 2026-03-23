İzmir’de kamu mülkiyetindeki tarihi yapılar üzerinden yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılıp restore edilerek kente kazandırılan tarihi Namazgâh Hamamı’nın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başka bir vakıf adına tescil edilmesi, yeni bir kriz başlığı oluşturdu.

Belediyeden restore, Vakıflar’dan tescil hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan ve yıllar içinde restore edilerek yeniden işlev kazandırılan Namazgâh Hamamı için Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, tarihi yapı farklı bir vakıf adına tescil edilerek belediyenin tasarrufundan çıkarıldı.

Bu gelişme, daha önce Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve eski gasilhane yapıları üzerinden yaşanan mülkiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

16. yüzyıldan günümüze uzanan yapı

Konak ilçesinde, Agora Kazı Alanı’nın hemen yanında yer alan tarihi Namazgâh Hamamı, 16. yüzyıla tarihlenen önemli kültürel miras yapıları arasında bulunuyor. Uzun yıllar atıl ve harap durumda kalan yapı, belediyenin girişimiyle yeniden ayağa kaldırıldı.

Kamulaştırma süreci 2009’da başladı

Söz konusu yapı, özel mülkiyette bulunurken 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. 2013 yılına gelindiğinde ise tüm hisseler belediye bünyesinde toplandı ve yapı tamamen kamu mülkiyetine geçti.

1,2 milyon liralık restorasyonla yeniden kazandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapının restorasyonu için 2018 yılında yaklaşık 1,2 milyon liralık kaynak ayırdı. Gerçekleştirilen çalışmalarla hamamın özgün mimarisi korunarak yapı yeniden işlevsel hale getirildi.

Toplam bin 63 metrekarelik alan içinde yer alan yapı, yapılan düzenlemelerle kentin kültürel yaşamına yeniden kazandırıldı.

Vakfa kiralandı, sözleşme sona erdi

Restorasyonun ardından tarihi hamam, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na 3 yıllığına kiralandı. Sözleşmenin 2025 yılı Aralık ayında sona erdiği öğrenildi.

Belediyenin yeniden ihale sürecine hazırlık yaptığı sırada mülkiyetle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Tescil tarihi dikkat çekti

Edinilen bilgilere göre, Namazgâh Hamamı’nın 16 Mart 2026 tarihinde Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa Bin Mehmed Bey Vakfı adına tescil edildiği ortaya çıktı. Bu gelişme, belediye ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yeni bir hukuki sürecin başlayabileceği yorumlarına neden oldu.

Kentte yeni bir mülkiyet krizi mi?

Son dönemde kamuya ait bazı yapıların mülkiyeti üzerinden yaşanan gelişmeler, İzmir’de “tarihi yapıların geleceği” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, bu tür yapıların korunması kadar mülkiyet süreçlerinin de şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.