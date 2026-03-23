İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada yayılan “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” iddialarına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadaki iddialara yalanlama

DMM tarafından yapılan açıklamada, Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu ifade edildi. Özellikle araç içi ekipmanlara yönelik yasak getirildiği yönündeki paylaşımların gerçeği çarpıttığına dikkat çekildi.

“Telefon tutucu ve koku yasaklandı” iddiası doğru değil

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” iddialarına doğrudan değinen DMM, bu yönde alınmış bir karar bulunmadığını açıkça ifade etti.

Araç içi ekipmanlara ilişkin düzenlemelerin henüz tamamlanmadığı ve bu konuda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yönetmelik çalışmaları devam ediyor

DMM, araç içi kullanım ve ekipmanlara dair detayların yeni bir yönetmelikle belirleneceğini duyurdu. Bu kapsamda ilgili kurumların teknik ve hukuki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Henüz kesinleşmiş bir uygulamanın bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, yürürlüğe girecek kuralların resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

Sürücülere bilgilendirme yapılıyor

Süreç devam ederken trafik ekiplerinin sahada sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdiği aktarıldı. Amaç, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve sürücülerin doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlamak olarak ifade edildi.

Vatandaşlara uyarı: Resmi açıklamalara dikkat

DMM, vatandaşlara sosyal medyada yer alan spekülatif içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Özellikle resmi kaynaklar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılan duyuruların dikkate alınmasının önemine dikkat çekildi.