Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda tartışmalara neden olan Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi projesindeki takvim sarkmalarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirmede bulunarak, yaşanan gecikmelerin perde arkasını paylaştı. Belediyeden yapılan açıklamada, sürecin uzamasının bir yönetim zafiyeti değil, tamamen idari, hukuki ve teknik zorunlulukların bir sonucu olduğu vurgulandı.

Fiziki ilerleme oranı yüzde 62

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin başlangıcından bu yana karşılaşılan engeller sıralandı. Projenin ihale aşamasında üçüncü taraflarca yapılan itirazlar ve buna bağlı olarak gelişen yargı kararlarının, yasal olarak işleyişi yavaşlattığı ve teknik bazı zorluklarının da bu olumsuzluklara eklendiği belirtildi. İnşaatın tüm bu zorluklara rağmen devam ettiği ve fiziki ilerlemenin yüzde 62'lik bir seviyeye ulaştığı dan da bahsedildi.

“Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi hızla ilerliyor” başlıklı açıklaması şu şekilde:

“Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi projesinde yaşanan gecikmelerin kaynağı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tercihleri ya da iradesi değil; ihale süreçlerine yapılan itirazlar, yargı kararları ve sahada ortaya çıkan teknik zorunluluklardır. İlk ihale kapsamında 2015 yılı sonunda sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılmasına rağmen, açılan davalar ve Kamu İhale Kurumu kararları nedeniyle süreç yeniden değerlendirilmiş; proje ancak 2017 yılında yeniden başlayabilmiştir. Böylece yaklaşık 15 aylık zaman kaybı tamamen hukuki süreçlerden kaynaklanmıştır.

Sahadaki uygulama sürecinde, zemin ve mevcut altyapı koşullarına bağlı olarak projenin güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için ilave imalatların yapılması zorunlu hâle gelmiştir. Bu durum, mevcut sözleşme kapsamının aşılmasına ve işin tasfiye edilerek yeniden yapılandırılmasına neden olmuştur. Ayrıca 2019 yılında şantiyede meydana gelen iş kazası sonrasında yürütülen adli süreçler nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl boyunca sahada çalışma yapılamamıştır. Bu gelişmeler, projenin gecikmesinin teknik ve hukuki zorunluluklardan kaynaklandığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bugün gelinen noktada proje yeniden ihale edilmiş, 2021 yılında sözleşme imzalanarak çalışmalar yeniden başlatılmış ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Tamamlandığında 115 metro aracına hizmet verecek, tamamen yer altında iki katlı ve 22 bin metrekarelik kapalı alana sahip stratejik bir tesis İzmir’e kazandırılmış olacaktır. İnşaatta fiziki ilerleme oranı yüzde 62 seviyesine ulaşmıştır.

Kamuoyunda yapılan bazı kıyaslamalar, projenin niteliğini ve teknik zorluklarını göz ardı etmektedir. Metro araçları için tamamen yer altında inşa edilen bu yüksek mühendislik yapısının, farklı ölçek ve yöntemlerle gerçekleştirilen başka projelerle karşılaştırılması sağlıklı değildir. Halkapınar Depolama Tesisleri, İzmir’in raylı sistem geleceği açısından kritik bir altyapı yatırımıdır ve süreç tüm zorluklara rağmen planlı şekilde ilerlemektedir.

Sonuç olarak, projedeki gecikmelerin ana nedeni teknik gereklilikler ve hukuki süreçler olup, idarenin doğrudan kontrolü dışında gelişen durumların doğurduğu zorunluluklardan kaynaklanmaktadır.”