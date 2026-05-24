Gıda uzmanları, pratik olduğu gerekçesiyle sıklıkla tercih edilen ancak faturayı hem bütçeye hem de sağlığa kesen yedi temel ürünü kesinlikle boykot etme çağrısında bulunuyor. Bu ürünler mutfaklara girmemeli.

Hazır Soslar ve Pankek Kutularının İçyüzü

Market arabalarına en çok atılan ürünlerden olan şişelenmiş hazır salata sosları, bütçenizi sinsice eritiyor. Fabrikasyon sosların raf ömrünü uzatmak için kullanılan koruyucular sağlığa zararlı. Evde sızma zeytinyağı ile sirkeyi ikiye bir oranında karıştırıp içine biraz hardal atarak kendi doğal sosunuzu saniyeler içinde yapabilirsiniz. Pankek veya krep tozları ise pazarın bir diğer kurnazlığı. O şık kutuya dünya kadar para verdikten sonra içine yine evdeki sütü, yağı ve yumurtayı kırıyorsunuz. Dolapta duran düz unla bu harcı yapmak neredeyse bedava. İzmir genelinde pet şişe su tüketimi de devasa boyutlarda. Oysa raflardaki pek çok marka, sadece filtreden geçmiş kuyu veya musluk sularını plastik ambalajlara doldurup satıyor. Bu sisteme para ödemek yerine ev tipi arıtma çözümleri kullanmak cüzdanı rahatlatacaktır.

Doğranmış Meyveler ve Paket Salatalardaki Tehlike

Reyonlarda dilimlenmiş olarak plastiğe sarılan karpuz, kavun gibi meyveler büyük bir tüketici aldatmacası. İşlem gördüğü için raf ömrü saatlerle sınırlı olan bu gıdalar, sağlam bir meyvenin kilosuyla kıyaslandığında astronomik paralara denk geliyor. Kesilmiş kısımlar havayla temas ettiği için hızla bakteri üretiyor. Paketlenmiş karışık salatalar da aynı mantıkla çalışıyor. Koparılmış yapraklar paket içinde pörsüyüp erimeye başlıyor. Ege'nin taze yeşilliklerini bütün olarak pazar tezgahından temin etmek en mantıklı seçenek.

Dondurulmuş Et ve Sebzelerde Yaşanan Kayıplar

Kasap reyonunda taze et dururken dondurulmuş paketlere yönelmek yemeğin lezzetini doğrudan baltalıyor. Hücresel yapısı bozulan dondurulmuş etler, çözülüp tavaya değdiğinde tüm suyunu salarak sertleşiyor. Sebze dondurucularında da durum pek iç açıcı sayılmaz. Bezelye soğuğa dayanıklı olsa da brokoli gibi sebzeler çözüldüğünde lastiğimsi, ağızda büyüyen bir yapıya kavuşuyor. Dondurulmuş biberlerin yemeklerdeki o çıtır hissiyatı tamamen kaybolup gidiyor. Uzman değerlendirmeleri, dondurulmuş meyvelerin ise sadece sıvı gıda tüketimlerinde iş görebileceğini kesin bir dille vurguluyor.