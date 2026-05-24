Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin genel merkezine dair yapılan polis operasyonuna tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada olayı bir "siyasi proje" olarak adlandıran Özkan, baskılara boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi.

"Bu saldırı, CHP'ye dönük kirli bir siyasi projenin yeni adımıdır"

Operasyonun zamanlaması ve arkasındaki siyasi hesaplara vurgu yapan Özkan, "Partimize yönelik polis operasyonunu; nedeni, sonucu, arkasındaki siyasi akıl, zalimleri ve onların maşalarıyla birlikte en sert şekilde kınıyoruz.

Bu saldırı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönük kirli bir siyasi projenin yeni adımıdır. Bu hukuksuzluğu lanetliyoruz." dedi.

"Partimizden bir çakıl taşı bile alamayacaksınız"

Partinin bölünmeye çalışıldığını söyleyen Özkan, parti iradesine dair müdahalelere karşı, "Partimizi ele geçirmek isteyenlere, partimizi bölmek isteyenlere, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesine ipotek koymaya çalışanlara açıkça sesleniyoruz: Başaramayacaksınız. Partimizden bir çakıl taşı bile alamayacaksınız" diyerek kararlılık mesajı verdi.

"CHP’nin ruhu ise binalarda değil halkın vicdanındadır"

Operasyonların yalnızca fiziksel mekanlara yönelik olduğunu, fakat partinin ruhunun binaların ötesinde olduğunu belirten Özkan, "Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bu ülkenin kurucu iradesiyiz. Baskıları da, kumpasları da, zorbalığı da dün nasıl aştıysak bugün de aşacak güçteyiz.

Unutulmasın: İçindeki ruh olmadıkça binalar yalnızca taş, beton ve demir yığınından ibarettir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ruhu ise binalarda değil; halkın vicdanında, halkın sinesinde, meydanlarda, sokaklarda ve milyonların adalet arayışındadır." diye konuştu.

"Söz veriyoruz CHP teslim olmayacak"

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Halkın sesi, hakkın sesidir” sözüne atıfta bulunan Özkan, açıklamalarını, "Biz de halkın sesini, halkın sinesini ve halkın iradesini yeni genel merkezimiz yapmaya geliyoruz. Halkımızla birlikte iktidar yürüyüşümüzü tamamlayacağız.

Karanlığı da, zorbalığı da, bu hukuksuz düzeni ayakta tutmaya çalışanları da yeneceğiz. Söz veriyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmayacak. Halkın iradesi teslim alınamayacak. Türkiye, bu karanlığı mutlaka aşacak."diyerek noktaladı.