Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Dünyayı etkisi altına alınan ekonomik dalgalanmalar Türkiye’de de kendisini gösterirken her geçen gün finansman erişiminde artan sıkıntı ise vatandaşı derinden etkiliyor. İzmir’in tarım ve sanayisiyle öne çıkan ilçelerden Menderes’te dev bir tesis, ekonomik sorunlar nedeniyle icra dairesine düştü. Bölgenin dikkati çeken üretim noktalarından olan ve içinde aktif imalathane de bulunduran 10 dönümlük taşınmaz, dev bir bedelle satışa çıkarıldı.

Hem imalathane hem lojmanı var

Menderes’in Gölcükler Mahallesi’nde yer alan 1124 ada 9 parseldeki bağ vasıflı arazi üzerindeki bina ve yapılarla birlikte toplamda 57 milyon 837 bin TL bedelle vitrine çıktı. Arazinin, üzerinde halihazırda ahşap üretimi yapılan 840 metrekarelik çelik karkas imalathane ile idari işlerin yürütüldüğü lojman binasını da barındırdığı belirtildi. Dev kompleks, bölgedeki belediye ve sağlık hizmetlerine yakınlığıyla stratejik bir yatırım fırsatı olarak satışa sunuldu.

İki aşamalı açık artırma

Dev kompleksin satışı ise ihaleyle gerçekleştirilecek. Toplamda iki aşamalı bir açık artırma süreci gerçekleştirileceği belirtilirken; artırmada ilk oturumun 8 Haziran’da yapılacağı ifade edildi. Bu süreçte alıcı çıkmaması halinde ikinci oturumun ise 13 Temmuz’da gerçekleşeceği duyuruldu.