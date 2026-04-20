Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de konkordato sarmalı giderek derinleşiyor. Son olarak Torbalı’da çeyrek asra yakın bir süredir hizmet veren kalıp ve metal şirketi de konkordato sürecini sürdürüyor. Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Ata-San Kalıp ve Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şahıslar Elvan Türe Keskin ve İdris Türe hakkında geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan ve mayıs ayında bir yıl süreyle kesinleşen mühlet kararı, mahkemeye sunulan nihai raporla birlikte yeni bir aşamaya geldi.

Yeni duruşma tarihi belli oldu

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi için davacı şirketlere Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir, Makine Mühendisi Emre Kıdoğlu'nun, davacı gerçek şahıslara Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker'in geçici konkordato komiseri olarak görevlendirmiş ve davacılar yönünden ihtiyati tedbire karar vermişti. Konkordato komiserlerinin alacaklılar toplantısını tamamlayarak rapor sunması üzerine mahkeme, sürecin başarıya ulaşıp ulaşmadığına dair son kararını vermek üzere yeni bir duruşma günü belirledi. Duruşma, 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00’te yapılacak.

Dev şirketlerle iş birlikleri vardı

Ata-San kalıp 2003 yılında plastik enjeksiyon kalıp üretimi amaçlı İzmir’in Torbalı ilçesinde kurulmuştu. Müşterilere özel parça ve kalıp tasarımıyla üretim yapan şirket, otomotiv sektörü, beyaz eşya, enerji, market ve sağlık sektörlerine kalıp ve plastik parça üretimleri yapıyordu. Şirketin Ünsan, DEKA, Eczacıbaşı, Nesan, Altera, Demirdöküm Vaillant Group, Kentkart A.Ş, gibi dev şirketlerle iş birlikleri vardı.

Şirket, 2024 yılında ise Toyota Boshoku Europe’dan ‘üstün performans’ ödülü almıştı. 8 Mayıs’ta gerçekleşecek duruşma sonrası mahkemenin şirket hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor.