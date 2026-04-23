Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yasalar gereği ulusal bayram ve resmi tatil kabul ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında ilan ettiği bu bayramda, finansal işlemleri veya resmi evrak işleri olan vatandaşlar kurumların güncel faaliyet durumunu öğrenmek istiyor. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu, 23 Nisan'da EFT yapılır mı? İşte resmi tatillerde bankacılık işlemlerinin işleyişi hakkında bilgiler.

23 NİSAN'DA BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki tüm kamu ve özel banka şubeleri kapalı. Bankalar, gişe işlemlerine ve yüz yüze hizmetlere bir gün ara veriyor. Bankacılık sektörü, olağan mesai düzenine 24 Nisan Cuma günü sabahtan itibaren yeniden dönüyor.

BUGÜN KAMU KURUMLARI VE ÖZEL ŞİRKETLER ÇALIŞIYOR MU?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 23 Nisan günü resmi tatil sayılıyor. Bu sebeple bankaların yanı sıra valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri gibi tüm kamu kurumları kapalı tutuluyor. Özel sektörde faaliyet gösteren birçok şirket de bu tarihte rutin çalışmalarına ara veriyor.

23 NİSAN'DA EFT VE PARA TRANSFERİ YAPILIR MI?

Resmi tatillerde bankaların fiziki şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık hizmetleri kesintisiz devam ediyor. Vatandaşlar mobil uygulamalar üzerinden hesap kontrollerini ve kart işlemlerini yapabiliyor. Diğer yandan bankalar arası para transferi olan EFT işlemleri, merkez ödeme altyapısının kapalı olması nedeniyle tatil günlerinde anında hesaba geçmiyor. 23 Nisan'da yapılan EFT talimatları banka sisteminde sıraya alınıyor ve 24 Nisan Cuma günü mesai saatinin başlamasıyla birlikte karşı hesaba aktarılıyor.