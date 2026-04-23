Ulusal bayram sebebiyle Türkiye genelinde kamu kurumları ve bankalarla birlikte sağlık alanında hizmet veren birçok kuruluş da faaliyetlerine bir gün süreyle ara veriyor. İlaç temin etmek veya muayene olmak isteyen vatandaşlar, yaşadıkları bölgedeki sağlık ocakları ile eczanelerin güncel açık veya kapalı olma durumunu teyit etme ihtiyacı duyuyor. Peki, bugün sağlık ocakları çalışıyor mu, 23 Nisan nöbetçi eczane nasıl bulunur? İşte resmi tatillerde sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında merak edilen bilgiler...

23 NİSAN BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için Türkiye genelindeki standart eczaneler hizmet vermiyor. Mahalle aralarındaki ve alışveriş merkezleri içindeki tüm eczaneler gün boyu kapalı kalıyor. Resmi tatil günlerinde eczaneler, yasal mevzuat gereği pazar günleri uygulanan çalışma sistemine geçiş yapıyor.

23 NİSAN PERŞEMBE NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil günlerinde vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla nöbetçi eczane sistemi devreye giriyor. 23 Nisan Perşembe günü yalnızca il ve ilçelerde önceden belirlenen nöbetçi eczaneler açık tutuluyor. Bu eczaneler 24 saat esasına göre çalışıyor ve gece saatlerinde de kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

İhtiyaç durumunda en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için farklı dijital ve fiziki yöntemler kullanılabiliyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) nöbetçi eczane sorgulama ekranını kullanarak yaşadıkları bölgedeki güncel listelere ulaşabiliyor. Ayrıca il sağlık müdürlükleri ile bölge eczacı odalarının resmi internet sitelerinden de nöbetçi eczane bilgileri öğreniliyor. Fiziki olarak ise kapalı durumdaki eczanelerin camlarında, o bölgeye en yakın nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri zorunlu olarak yer alıyor.

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Eczanelerle birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinin (sağlık ocakları) durumu da günün öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocakları bugün hizmet vermiyor. Reçete yazdırmak, tahlil yaptırmak veya muayene olmak isteyen vatandaşların olağan mesainin başlayacağı 24 Nisan Cuma gününü beklemesi gerekiyor.

2026 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Vatandaşların planlamalarını yaparken dikkate aldığı 2026 yılı resmi tatil günleri şu şekilde sıralanıyor:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Tam gün - Perşembe)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Tam gün - Cuma)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Tam gün - Salı)

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün - Salı)

27 - 30 Mayıs Kurban Bayramı (4 gün / Çarşamba - Cumartesi)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Tam gün - Çarşamba)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Tam gün - Pazar)

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün - Çarşamba)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Tam gün - Perşembe)