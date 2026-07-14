Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta faaliyete geçen Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Hasan Ali Yücel kütüphaneleri, çalışma saatlerinin gece 23.00’e kadar uzatılmasıyla yoğun ilgi görmeye başladı.

Gündüz çalışan vatandaşların mesai sonrası, öğrencilerin ise sınav hazırlığı için faydalandığı kütüphaneler, sundukları fiziki ve dijital imkanlarla büyük ilgi görüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kenti kütüphaneler şehri yapma vizyonu kapsamında açılan bu merkezlerin dışında, tarihi Şato Kütüphanesi de haftanın her günü 08.00-23.00 saatleri arasında okurları ağırlamaya devam ediyor.

Tarihi mekanlar kütüphane olarak kente kazandırıldı

Kültürpark sınırları içinde bulunan her iki kütüphane de kentin tarihi binalarının özgün yapısına uygun restorasyon süreçlerinden geçirilmesiyle hizmete alındı.

Eski Resim ve Heykel Müzesi binasının dönüştürülmesiyle hazırlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi 24 Eylül 2025 tarihinde, eski İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü’nün restore edilmesiyle faaliyete geçirilen Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ise 2 Nisan 2026 tarihinde kapılarını açtı.

20 bin esere ev sahipliği yapıyor

Çeşitli alanlarda yaklaşık 20 bin esere ev sahipliği yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin koleksiyonunda, ünlü tarihçinin kendi kişisel arşivinden bağışladığı değerli eserler de yer alıyor.

Aynı anda 74 kişiye sessiz çalışma ortamı sağlayan merkezde; dijital çalışma alanlarının yanı sıra rezervasyon sistemiyle çalışan grup çalışma odaları bulunuyor.

Modern standartlara uygun olarak tasarlanan iki katlı Hasan ali Yücel Kütüphanesi ise Türk ve dünya edebiyatından felsefeye, sosyolojiden yabancı dil yayınlarına kadar geniş bir yelpazede 20 bin eserlik bir koleksiyona sahip.

Aynı anda 250 kullanıcıyı ağırlama kapasitesi olan yapıda, engelli erişimine uygun düzenlemeler ve modern teknolojik olanaklar öne çıkıyor.