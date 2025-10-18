Kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle İzmir’de barajlardaki doluluk oranı hızla düşüyor. Kentin önemli içme suyu kaynaklarından Balçova Barajı da tamamen kurudu.

Daha önce Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes Barajı’nın kurumasının ardından, Balçova’nın da devre dışı kalmasıyla İzmir’in içme suyu sağlayan altı barajından üçü artık işlevini yitirdi.

Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2,58'e geriledi

İzmir’in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı, kritik seviyelere indi. Doluluk oranı yüzde 2,58’e gerileyen barajda, mevcut rezervin uzun süre yetmeyeceği belirtiliyor.

Ürkmez Barajı’nda oran yüzde 3,64, Güzelhisar Barajı’nda ise yüzde 47,7 seviyesinde ölçüldü. Bu veriler, İzmir’in su kaynaklarında son yılların en düşük doluluk oranlarına işaret ediyor.

İZSU'DA alternatif su temini: Kuyular devreye alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su sıkıntısını azaltmak amacıyla alternatif kaynakları devreye aldı.

Yaklaşık 15 yıldır içme suyu alınmayan Güzelhisar Barajı yeniden kullanılmaya başlandı. Ayrıca Sarıkız, Göksu ve Halkapınar kuyularında yapılan yenileme çalışmalarıyla, İzmir’in günlük su ihtiyacı bu kaynaklardan karşılanıyor.

Su taraffufu ve planlı kesintiler devam ediyor

İZSU, yağışlı döneme kadar mevcut su rezervinin dikkatli kullanılabilmesi için tasarruf tedbirlerini artırdı. Kent genelinde 2 günde 1 yapılan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, park ve bahçe sulamalarına getirilen kısıtlamalar, ve aşırı su tüketen abonelere kademeli ücretlendirme uygulamalarıyla suyun verimli kullanılması hedefleniyor.