Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde taraftarı önünde kritik bir galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılı ekip, Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan rövanş karşılaşmasında Parmos Bordo BK’yı 73-71 mağlup etti ve seride durumu 1-1’e getirmiş oldu.

Serinin kaderi Bandırma’da belli olacak!

Play-off yarı final eşleşmesinde iki takım arasındaki son karşılaşma 15 Mayıs Cuma günü Bandırma’da oynanacak. Kazanan ekip ise adını finale yazdıran taraf olacak.

İlk periyotta üstünlük rakibin!

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Parmos Bordo BK olurken, konuk ekip özellikle ilk periyotta savunmada sert bir oyun ortaya koydu. Hücumda bulduğu sayılarla ilk çeyreği 21-12 önde tamamlamayı başardı.

İkinci periyotta Göztepe Basketbol tempoyu yükselten taraf olurken oyuna da ortak oldu. Sarı-kırmızılı ekip devreye 36-35 üstün girerek soyunma odasına moralli bir şekilde gitti.

Son bölümde büyük heyecan!

Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü Parmos Bordo BK eline geçirirken, final çeyreğine 52-49 önde giren taraf oldu. Ancak son periyotta taraftar desteğini de arkasına alan Göztepe, kritik anlarda bulduğu basketlerle geri dönüşe imza attı.

Mücadelenin son dakikaları nefes keserken, İzmir ekibi parkeden 73-71 galip ayrıldı ve seriyi son maça taşımayı başardı.

Gueye ve Ahmet Cantitiz öne çıktı!

Göztepe Basketbol’da Abdoulaye Gueye kaydettiği 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ahmet Cantitiz 18 sayı, Jordan Barnes ise 13 sayılık katkıyla skor yükünü omuzladı.

