İzmir’in Karabağlar ilçesinde kısa sürede gerçekleşen 6 motosiklet hırsızlığı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldü. Olayın faillerinin kısa süre önce cezaevinden çıkan 2 kişi olduğu belirlendi.

100 saatlik kamera kaydı incelendi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede art arda yaşanan motosiklet hırsızlıklarını aydınlatmak için geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Olayların yaşandığı bölgelerde bulunan 4 güvenlik ve 36 iş yeri kamerasına ait 100 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi. Analizler sonucunda, hırsızlık olaylarının faillerinin kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen B.E.H. ve F.Y. olduğu tespit edildi.

Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla iki şüpheli yakalandı. Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Motosikletler işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Yeniden cezaevine gönderildiler

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.