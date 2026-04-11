Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meslek Fabrikası’nın devri tartışması sürerken, binanın önünde sürdürülen nöbet eylemi altıncı gününe ulaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyet iddiası sonrası başlatılan nöbete Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) İzmir Eşgüdüm Toplantısı da dahil edildi. Polis ablukası altındaki alanda yapılan toplantıya çok sayıda siyasi isim, belediye başkanı ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

ADD toplantısı nöbet alanında yapıldı

ADD İzmir şubelerinin eşgüdüm toplantısı, Meslek Fabrikası önünde gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı.

Tugay: “Kamu kurumları arasında kriz yaşanıyor”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşanan süreci “iki kamu kurumu arasında mülkiyet gerilimi” olarak nitelendirdi. Binanın sabah saatlerinde polis eşliğinde abluka altına alınmasını eleştiren Tugay, bunun devlet geleneği ve kamu hakkı açısından tartışmalı bir durum oluşturduğunu savundu.

Tugay, Meslek Fabrikası’nın yalnızca bir bina değil, aynı zamanda eğitim ve hizmet üreten bir merkez olduğunu vurgulayarak, “Burada çok ciddi bir kamu yatırımı ve ekipman bulunuyor. Sürecin bu şekilde ilerlemesi hizmeti doğrudan etkiliyor” dedi.

“Kiralama” tartışmasına tepki

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin kira tekliflerine ilişkin açıklamalarına da değinen Tugay, kamu mülkiyetinin kiralama üzerinden tartışılmasına karşı çıktı. Söz konusu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“Sessizlik kabul edilemez”

Konuşmasının devamında ülke genelindeki ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Tugay, toplumun geniş kesimlerinin mağduriyet yaşadığını belirtti. Haksızlıklar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini dile getirerek, yurttaşlara bulundukları her ortamda tepkilerini ortaya koymaları çağrısında bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı: “Mücadele sürecek”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Meslek Fabrikası’nın kent için önemine dikkat çekerek, burada eğitim alan çok sayıda kişinin iş hayatına katıldığını söyledi. Hukuki sürecin takip edildiğini belirten Güç, nöbetin 17 Nisan’a kadar 24 saat esasına göre devam edeceğini açıkladı.

ADD: “Karar geri çekilmeli”

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise binanın tarihsel geçmişine vurgu yaptı. Meslek Fabrikası’nın Cumhuriyet döneminde İzmir’e kazandırılmış bir yapı olduğunu belirten Bozkurt, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu.