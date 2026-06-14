Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme ve yerele dair önemli açıklamalarda, değerlendirmelerde bulundu. İzmir'de gerçekleştirdiği bir dizi program ile birlikte seçim startını başlattıklarının altını çizen ve hem iktidara, hem muhalefete sesleneceklerini vurgulayan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bugün İzmir’de daha iyisi mümkündür diyerek başladığımız yolculuğumuzu korumaya, muhafaza etmeye geldik." dedi.

Gerçekleştirilen buluşmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ağıralioğlu, "Cesaret bulaşıcıdır..." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:

Konak'ta yer alan Hasan Tahsin Anıtı konuşan Ağıralioğlu paylaşımında, "Cesaret bulaşıcıdır…

Memleketimizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerde, milletimize umut olan Hasan Tahsin’in hatırası önünden seslendik.

İzmir’de, ilk kurşunun ve ilk cesaretin simgesi Hasan Tahsin Anıtı önünde korkuya değil cesarete, umutsuzluğa değil umuda yaslanmanın gereğini paylaştık." ifadelerini kullandı.