Son Mühür / Yağmur Daştan - Yakın zamanda göreve gelerek ayağının tozuyla çalışmalarına başlayan Yeniden Refah Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Benlice, partisinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Genç ve dinamik kadrolarla iktidar olmak için çalışmalarını yürüttüklerini aktaran İlçe Başkanı Benlice, hedeflerinin ilk seçimlerde Kemalpaşa Belediyesi’ni almak olduğunu söyledi. Son Mühür’e yaptığı açıklamalarda ilçenin mevcut yönetimine ve Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’e yönelik sert eleştirilerde bulunan Benlice, ilçenin adeta kaderine terk edildiğini belirtti. Belediye Başkanı Türkmen hakkındaki "sahte diploma" ve "kaçak yapı" iddialarına da değinen Benlice, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Özüdoğru başkanımız destanlar yazdı…”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Benlice, “Bu ülkenin milli görüş fikir ve idealine dönmesi gerektiğini düşünerek yola çıktık. Atalarımız bu bayrağı, vatanı canlarıyla kurtardı. Bugün Kemalpaşa’da Refah Partisi ile rahmetli Mehmet Ali Özüdoğru başkanımız destanlar yazdı. Maalesef onun ardından Kemalpaşa’nın 25 yıllık bir kaybı var. Bu kaybın Kemalpaşa’ya ciddi zararlar verdiğini gözlemliyoruz. Şu anda Kemalpaşa halkı hem sosyal yaşam hem de ekonomi anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu durum da bizi çok rahatsız ediyor. Ne yazık ki günümüz toplumunda ahlak ve maneviyat tahribatları var. Madde ve bağımlılık konusunda çok ciddi sıkıntımız var. Ne yazık ki Kemalpaşa’da son dönemde ardı ardına intihar olayları gündeme geldi. Bunlar Kemalpaşa’da olmamalıydı. Şu anda kaldırımda, trafikte rahat edemiyorsunuz. Herkes birbirine zarar verme peşinde. Böyle olmamalı… Birlik ve beraberlikle sorunlar hallolur, yaşam güzel olur” dedi.

“En büyük sorun konut sıkıntısı”

Kemalpaşa’nın en büyük sorunlarının başında konut sıkıntısının geldiğini ifade eden Benlice, “İmarın 25 yıldır tıkanmasının sebebiyle tekrar yeni bir imar açılması ilçemizin imar sorununu daha da büyüttü. Maalesef çok kısıtlı bir alanda açıldı ve daire fiyatları şu anda 10 milyon bazında. Sanayimiz var, asgari ücretle çalışan çok kişi var. İnsanların 10 milyon liraya daire almaları mümkün değil. Kiralar da çok yüksek; ilçemizde ev kiraları 25 bin liradan başlıyor. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Peygamber efendimiz ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyor. Komşularımızı bırakın evlatlarımıza sahip çıkamıyoruz. İşsizlik sorunumuz çok büyük. Aile yapılarımızda büyük problemler var. Bu noktada Kemalpaşa’da ciddi bir kaos var. Bunun düzelmesi için siyasilerin, bürokrasinin bu işe el atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Kemalpaşa Belediyesi’ni ilk seçimlerde almak”

Bu ülkenin fikirlerine en çok uyan ve Türkiye’yi ideallerine ulaştıracak partinin YRP olduğunu savunan Benlice, “Dün anlayamadığımız Erbakan Hoca’yı bugün bütün halkımız anlıyor. YRP’de hizmeti daha fazla sürdürme mücadelesi veriyoruz. Kemalpaşa’da iyi bir yapılanma, genç, dinamik bir kadro kuruyor ve onlarla ahlaklı bir siyaset nasıl yapılır konusunu herkese göstermek istiyoruz. Kemalpaşa’nın geleceğine damga vuracak, gelecekte ilçemizi yönetecek gençleri partimize davet ediyoruz. Sahipsiz olan bir Kemalpaşa’ya sahip çıkmak istiyoruz. Gerçekten çok sahipsiz bir Kemalpaşa var. Milli görüşün geçmişteki başarılarını örnek alıyor ve bunların üzerine daha da çok şey koyabileceğimize inanıyoruz. Kemalpaşa’da çok büyük bir ivme yakaladık. İlçede üçüncü siyasi partiyiz. Her geçen gün de partimize ilgi artıyor. Kemalpaşa’nın bize ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu iş sadece Mehmet Benlice ile olmaz, ‘Mehmet Benliceler’in çoğalması gerektiğini düşünüyor ve bunu arzu ediyorum. Bu Kemalpaşa bizim. Siyasette örnek olup Kemalpaşa’ya nasıl sahip çıkılacağını göstereceğiz. Hedefimiz Kemalpaşa Belediyesi’ni ilk seçimlerde almak. Bu hedefe de ilk seçimlerde ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Kemalpaşa’da ölümüze bile saygıları yok”

Kemalpaşa Belediyesi’nde gördüğü eksiklikleri dile getirerek açıklamalarını sürdüren Benlice, şunları söyledi: “Bizim yönetimde olduğumuz dönemde bayram günleri sabahlara kadar hazırlık yapar, tüm sokakları tek tek yıkanırdı. Bugün Kemalpaşa çöp içinde. Çöp konteyneri koyacak alanlarımız yok, otoparklarımız yok, trafik had safhada, kaldırımlarımız yok. En acısı da ölümüze bile saygıları yok. Kemalpaşa’da rahmetli olan vatandaşımız Ansızca’da toprağa veriliyor. Mezarlık ziyaretine gitmek için Ansızca’ya gitmek zulüm. İlçemizdeki mezarlık sorunu maalesef çözülemedi. Herkesin aracı yok, ekonomi müsait değil. Acilen yeni bir mezarlığa ihtiyacımız var. Mezarlıklar Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bu durum ama belediye başkanlarından bugüne kadar hep aynı şeyi duyuyoruz. İlçemizde ne zaman Büyükşehir’e ait bir sorun olduğunda halkı hemen oraya sevk ediyorlar. Ben de bir ilçe başkanı olarak şunu soruyorum: Kemalpaşa Belediye Başkanı’nı niye seçiyoruz? Tabii Kemalpaşa’ya sahip çıksın diye. Bugün mezarlık sorunu varsa Kemalpaşa Belediye Başkanı bu sorunu Büyükşehir ile çözmeli. Vatandaş mezarlık sorununu çözemez. Kemalpaşa’nın eksisiyle artısıyla her şeyi belediye başkanına yazar.”

“Başaramazsa istifa edecek biri lazım”

“Kemalpaşa’nın borcundan şikayet ediyorlar, bundan da rahatsız oluyorum. Belediye başkanı olurken Kemalpaşa Belediyesi’nin ne durumda olduğunu bilmiyor muydunuz?” diyerek devam eden Benlice, “Şikayet edecekseniz neden o görevlere talip oldunuz. Başarabilecek, başaramazsa da istifa edecek biri lazım bize. Yalan üzerine yalan söyleyip seçim zamanı insanları kandırıp sonra da tepeden bakmayacaksınız. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bugün Armutlu’da okul yıkıldı; 3,5 ila 4 senedir okul yok. Kemalpaşa’da ailelerin çocuklarını yaya götürebildiği yerde servisle çocukları oradan oraya taşıdılar. Kemalpaşa’nın sahipsiz olduğu belli. Okullar, hastaneler, yollar çok sıkıntılı. İlaçlama sıfır. Armutlu’daki eski belediye binası yıkıldı, ortada hiçbir yapı yok. Armutlu halkı çok mağdur. Ulucak’ta pazaryerini kaldırıp yenisini yapacaklarını söylediler, aylardır çatısı boş. Pazarcılar perişan. Kemalpaşa bu kadar sahipsiz olmamalı. Oysa turizmi, sanayisi, tarımıyla cennet gibi bir ilçemiz var” dedi.

‘Sahte diploma’ iddialarını yorumladı: Ben de ilçe başkanıyım, gizlemiyorum!

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen hakkındaki ortaya atılan ‘kaçak depo’ ve ‘sahte diploma’ iddialarının da sorulması üzerine YRP İlçe Başkanı Benlice, “Ben de ilçe başkanıyım, gizleyip saklamadan ilkokul mezunu olduğumu beyan ediyorum. İnsanoğlu, Allah insana akıl vermiş. Cahil kalmamalı… Diploma kağıttan ibaretse o diplomaları çok gördük. Diploması olup da hiçbir şey yapamayan insanları çok görüyoruz. Gençlerimize de ‘Adı diplomalı olsun diye değil hayatı öğrensin diye okuyun’ diyorum. 30 yılı aşkın süredir Kemalpaşa’da ikamet ediyorum. Başkan Türkmen hakkında çok iddialar ortaya atıldı. Gerçekliğinin ne olduğunu çok bilemiyoruz çünkü Mehmet Başkan bize çok uzak bir insan. Kemalpaşalılar Başkan Türkmen hakkında yıllardır iddialarda bulunuyor. İki dönem Kemalpaşa’da imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı olan Türkmen’in yönetiminde ilçede iki kez soruşturma düzenlenip oradaki personelin cezalandırıldığına şahidiz. Bunlar sizden habersiz mi yapıldı? O zaman siz görevinizi layıkıyla yapmadınız. O dönemki belediye başkan yardımcısı olan Mehmet Türkmen sorgulanmalıydı. Bu görevlere talip olan insanların bu tür şeylerde isimlerinin geçmesi beni çok üzüyor. Ben de siyasetle uğraşan biriyim ama onun gibi hedef noktasında değil, halka nasıl hizmet yapılır onun derdindeyim” ifadelerini kullandı.

“Gözümüzün içine baka baka kaçak yapıları yapıyorlar…”

“Paranın hiçbir şey çözmediğine ama itibarın çok kapılar açtığına birçok kez şahit oldum” diyerek devam eden Benlice, “O yüzden itibar noktasında insanlar siyasette yürümeli. Siyaset insanlara güven vermeli. Eskiden sağ ve sol vardı, şimdi o kadar yok. Ben de şunu söylüyorum: Kötüler bir tarafa toplanmış, iyiler de bir yerde toplansın diye Yeniden Refah Partisi var. Halka hizmet Hakk’a hizmettir. Kemalpaşa’da Başkan Türkmen hakkında şunu çok net biliyorum: Kemalpaşa’da kaçak yapılarla ilgili bütün fiziki alanlarla ilgili taraf tutarak bütün insanlara çok büyük cezalar yazıyorlar. Şunu biliyorum; Mehmet Türkmen’e gece gündüz ah edenler var. Devletin yetkisinde olan Kemalpaşa’yı yönetenler gözümüzün içine baka baka kaçak yapıları yapıyorlar ama vatandaş yapınca suç oluyor. Sen insanların gözünün içine soka soka kaçak yapı yaparsan o insanlardan da dürüst olmasını bekleyemezsiniz. Buna artık devletimiz, yargımız, Kemalpaşalı halkımız karar versin. Benim gördüğümü halkımız da görüyor. Kutuplaşmaktan, birilerine zarar vermekten vazgeçsinler. Adaleti halktan bekliyorlar ama asıl biz onlardan bekliyoruz. YRP döneminde bunlara asla geçit vermeyip halka hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.