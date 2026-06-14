Son Mühür / Cumhuriyete Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararıyla yeniden göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu hamleleri yakından takip ediliyor. Son olarak grup başkan vekilliği görevinden alınan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın "CHP Grup Başkanvekilliği" unvanlarının silinmesi sonrası kulislerde bir hayli hareketlilik yaşanıyor. Butlan kararından sonra tedbiren yönetimi devralan Kılıçdaroğlu ve ekibinin, 9 milletvekilinin partiden ihracını istemesinin hemen ardından yaşanan gelişme, gözleri yeni görevlendirmelere çevirdi. Yaşanan bu idari hamle sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Grup Başkanvekilliği koltukları için planladığı yeni isimler konuşulurken; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in bu makamlara getirileceğini iddia ediyor. Aynı görev için adı geçen bir diğer ismin ise CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel…

Fırat: Henüz netleşen bir şey yok

Konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, “Henüz netleşen bir şey yok. Gündemde birçok isim var. Muhtemelen yarın o konuyla ilgili yol alınacaktır fakat kesinleşmiş bir durum henüz yok” dedi.

Görevden alınmalar yarın mı?

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile bu süreçte Özgür Özel’e tam desteğiyle öne çıkan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yönelik disiplin süreçlerinin de bu hafta masaya yatırılacağı iddia edilirken CHP İletişim Koordinatörü Fırat “Görevden alınmalar da yarın gündeme gelecek mi?” sorusuna da yanıt verdi. Fırat, “Yarın sadece grup başkan vekili atamaları gerçekleşir” diye konuştu.