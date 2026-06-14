Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, duyanları şoke eden bir olay yaşandı. Henüz 5 aylık evli olan Sezer T., tartıştığı eşi Emine T.’ye ait olan otomobili, boş bir arazide ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

Tartışma felakete dönüştü

Olay, Sakintepe Mahallesi’ndeki ıssız bir arazi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sezer T. eşi Emine T. ile beraber 26 AIN 629 plakalı otomobille hareket halindeyken aracı boş bir alana çekti.

Çift arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Öfkesine engel olamayan Sezer T., aracın ön koltuk kısmını ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Araç kül oldu

Araçtan çıkan alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin büyük çabasıyla yangın söndürülse de, Emine T.’ye ait otomobilden geriye yalnızca demir yığını kaldı.

Hamile kadın sinir krizi geçirdi

Kendi birikimleriyle satın aldığı otomobilinin yakıldığını öğrenen Emine T., soluğu olay yerinde aldı. Hamile olduğu öğrenilen genç kadın, küle dönen aracını görünce sinir krizi geçirdi.

Jandarma soruşturma başlattı

Olayın sonrasında Emine T., eşinden şikayetçi olacağını dile getirdi. Jandarma ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.