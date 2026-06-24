Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanmış olan “Helvacı Kilimi; Helvacı Yöresi Düz Dokuma Yaygıları” adlı eser, kentin kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalara yeni bir katkı sağladı. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, kitabı Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney’e hediye ederek kültürel mirasın yaşatılması için çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaymakam Güney’e sunuldu!

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney’e makamında ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Aliağa Kent Kitaplığı tarafından yayımlanmış olan son eserlerden biri olan “Helvacı Kilimi; Helvacı Yöresi Düz Dokuma Yaygıları” kitabı Kaymakam Güney’e takdim edildi.

“Her geçen gün artıyor”

Ziyaret sonrası konuşan Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi’nin kültürel mirasın korunmasına büyük önem verdiğini ifade etti. Belediye Başkanı Serkan Acar’ın sergilemiş olduğu kültür vizyonu çerçevesinde kent yayınlarının sayısının her geçen gün yükseldiğini belirten Öztürk, kültürel değerlerin kayıt altına alınmasının önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Kadın emeği ve kültürel hafıza!

Mesut Öztürk, Helvacı Kilimi’nin sadece bir el sanatı ürünü olmadığını, bunun yanı sıra bölgenin sosyal yaşamını, kültürel hafızasını ve kadın emeğini yansıtan önemli bir değer olduğunu belirtti.

Hazırlayanlara teşekkür!

Öztürk, Aliağa’nın kültürel değerlerinin üzerinde durulması ve korunmasına yönelik çalışmalara desteğini sürdüren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkürlerini iletirken, kitabın yazarı Dr. Ebru Subaşı başta olmak üzere projede emekte bulunan tüm kişi ve kurumlara da tebriklerini iletti.