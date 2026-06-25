Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerçekleştiği öne sürülen ve rüşvet olarak değerlendirilen bir para transferi nedeniyle düzenlenen operasyonda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Kimler karakol önünde?

İfadesi alınmak üzere karakola getirilen belediye başkanlarına destek olmak için çok sayıda kişi de Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'ne koştu. Emniyete ilk gelen isimler arasında CHP'nin yeni il başkanı Utku Gümrükçü de yer aldı. Gümrükçü, sürece dair bilgiler aldı. Daha sonra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de alana geldi. Ayrıca Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yiğit'in de karakol önüne gelerek mevkidaşlarına destekte bulunduğu gözlemlendi.

Yücel: Hukuk güvenliği yerlerde

Yaşananlarla ilgili CHP İzmir Milletvekili Yücel, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı: "Belediye Başkanlarımıza bir şafak operasyonu daha! Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin gözaltına alındı… Çağrılsa ifadeye gidecek insanları şafak baskınlarıyla gözaltına almak, hukuk devletinde kabul edilebilecek bir uygulama değildir. Hukuk güvenliği yerlerde… Ekonomi yerlerde… Hepsi birileri koltuğunu korusun diye… Yazık!"

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler:

İsmail YETİŞKİN (Seferihisar Belediye Başkanı),

Onur YİĞİT (Balçova Belediye Başkanı),

Meryem YİĞİT (Onur YİĞİT’in Annesi- Medifema Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi),

İnanç KARABULUT (Seferihisar Belediye Başkan Yard.)

Nuriye HEPTERLİKÇİ (Seferihisar Belediye Başkan Yard.),

İrfan ÇEVİK (Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü),

Doğuş BAYIR (İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi),

Mehmet UĞUR (Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili),

Nilay Özcan EŞİN (Seferihisar Belediyesi Şehir Plancısı),

İsmail Fergun KESER (Seferihisar Belediyesi Elektrik Mühendisi Yapı Kontrol Müdürü),

Cüneyt OKULTAŞ (Seferihisar Belediyesi’nden Emekli Memur),

Barış YAMAN (Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Görevlisi),

Mehmet ERSAY (Mehmet ERSAY İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. Sahibi),

Medeni ÇİFTÇİ (İNG Yapı İnşaat sahibi),

Deniz Yücel destek için geldi

Gözaltı haberlerinin duyulmasıyla birlikte Yeşilyurt’taki İl Emniyet Müdürlüğü binası bir anda kalabalıklaştı. Şüphelilerin getirilişiyle beraber, duruma tepki göstermek ve partili arkadaşlarına moral vermek isteyenler emniyetin önünde bir araya toplantı.

İlk gelenlerden biri, sürecin detaylarını öğrenmek ve gelişmeleri bizzat takip etmek için binaya giren CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel oldu.

Eski ve yeni başkanlar destek için bir arada

Emniyet önündeki kalabalık artmaya devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte nöbete başlayanlardan biri de CHP’nin yeni İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü oldu.

Meslektaşlarına destek vermek için orada bulunan bir diğer isim ise Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız oldu. Yıldız, hem ailelere destek verdi hem de dışarıda bekleyen partililerle beraber süreci takip etti.