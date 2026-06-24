Portekiz’de gerçekleştirilen Avrupa Hentbol Federasyonu Masterler Hentbol Şampiyonası’nda boy gösteren Aliağa Veteran Hentbol Takımı, +43 yaş kadınlar kategorisinde Avrupa dördüncüsü oldu ve önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Hentbolcular Portekiz’de buluştu!

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından gerçekleştirilen Avrupa Masterler Hentbol Şampiyonası, bu yıl Portekiz’in Setubal kentinde düzenlendi. Avrupa'nın farklı ülkelerinden veteran sporcuları buluşturan organizasyonda +43 yaş kadınlar kategorisinde toplam 11 takım kozlarını paylaştı.

Türkiye’nin dışında Danimarka, Macaristan, Fransa, Çekya, Norveç, İtalya, Portekiz ve Kuzey Makedonya’dan ekiplerin bulunduğu turnuva, yüksek rekabeti de beraberinde getirdi.

Yoğun fikstürde dikkat çekti!

Şampiyona süresince yoğun bir maç temposu yaşayan Aliağa Veteran Hentbol Takımı, üç günde toplamda yedi karşılaşmada boy gösterdi. Güçlü rakipler karşısında göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine toplayan temsilcimiz, grup ve eleme aşamalarında almış olduğu sonuçlarla son dört takım arasına kaldı.

Son ana kadar çekişmeli geçti!

Turnuvada yarı final sonucunda üçüncülük mücadelesinde boy gösteren Aliağa Veteran Hentbol Takımı, Danimarka temsilcisi FIF Handball ile kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeyi de beraberinde getiren mücadelede iki takım da uzun süre skor üstünlüğünü ele geçirmek için kozlarını paylaştı.

Son bölümleri nefes kesen müsabakada rakibine 12-11 yenilen Aliağa ekibi, organizasyonu dördüncü sırada noktalamış oldu.

