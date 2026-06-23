Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, İzmir Aliağa'da yer alan ve özelleştirme kapsamına alınmış olan taşınmazlarla ilgili ihale sürecinin tamamlandığı açıklandı. Nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, bahse konu olan araziler için verilen teklifler değerlendirmeye alınarak en yüksek teklifi sunan firma tespit edildi.

Tek paket halinde satışa çıkarıldı!

İhale çerçevesinde, Maliye Hazinesi'ne kayıtlı olan Aliağa'nın Yukarı Şakran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 987,26 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar bir bütün halinde yatırımcılara sunulmuş oldu. Özelleştirme yöntemiyle düzenlenen satış ihalesi, yoğun rekabeti de beraberinde getidi.

En yüksek teklif Roza Hayvancılık’tan!

Nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif, 45 milyon 750 bin lira ile Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından geldi. Şirket tarafından sunulan teklif, ihale süreci sonrasında değerlendirmeye alınırken, satış işleminin ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi planlanıyor.