Aliağa Belediyesi tarafından önemli işlere imza atıldı. Aliağa'nın önemli kültürel değerlerinden biri olan Helvacı kilimi bilimsel bir eserle kayıt altına alınmış olurken, çocuklara yönelik yayımlanan yeni kitaplarla eğitim ve kültür çalışmaları ise sürdürülmeye devam ediyor.

Helvacı kilimi kitap haline getirildi!

Aliağa Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aliağa Kent Kitaplığı, bölgenin köklü el sanatları arasında kendine yer bulan Helvacı kilimini konu alan kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirdi. Dr. Öğretim Üyesi Ebru Subaşı tarafından hazırlanmış olan “Helvacı Kilimi: Helvacı Yöresi Düz Dokuma Yaygıları” adlı kitap, Helvacı kilimini farklı yönleriyle tanıttı.

Bilimsel destek!

Aliağa Belediyesi’nin 2021 yılında start verdiği “Aliağa ve Çevresindeki Türk Eserleri ve El Sanatı Ürünlerinin Araştırılması Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Helvacı kilimi coğrafi işaret tescili almaya hak kazanmıştı. Kitapla birlikte ise bu süreç akademik bir zeminde kendine yer bularak, Helvacı kiliminin kültürel ve sanatsal değerlerini kapsamlı şekilde kayıtlara geçirdi.

İki yeni kitap raflarda!

Aliağa Belediyesi’nin çocuklara yönelik yayınlarını devam ettiren Aliağa Çocuk Yayınevi de “Ali ve Ece” serisine iki yeni eser kattı. Önceden üç kitabı yayımlanan serinin yeni aşamaları olarak dikkat çeken “Ali ve Ece Yavru Flamingo” ile “Ali ve Ece Piknik Günü”, çocuk okurların beğenisine sunuldu.

“Kentlerini daha yakından tanıyorlar”

Çocuklara yönelik yayınların önemine dikkat çeken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yayımlanan eserlerin çocukların büyümüş oldukları kenti daha yakından tanımalarına katkı sağladığını ifade etti.