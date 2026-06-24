İzmir Aliağa’da su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek için yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince Karaköy Mevkii’nde yer alan Güzelhisar Çayı üzerinde ortak kontrol çalışması düzenlendi.

Misina ağı tespit edildi!

Ekiplerin sahadaki çalışmaları esnasında çay içerisinde yasa dışı yöntemlerle suya bırakıldığı tespit edilen misina ağına denk gelindi. Yapılan incelemeler sonucunda ağın yaklaşık 50 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

Doğal yaşamı tehdit eden av aracına ekipler tarafından zaman kaybetmeden müdahale edilirken, ağın sudan çıkarıldığı öğrenildi.

Popülasyon ve ekosistem için risk oluşturuyor!

Uzmanlar tarafından, kontrolsüz şekilde kullanılmakta olan misina ağlarının sadece hedeflenen balık türlerini değil, sucul yaşamın diğer unsurlarını da olumsuz etkileyebildiğine vurgu yapıldı. Üreme dönemlerinde kullanılan yasa dışı av araçlarının balık stoklarının düşmesine ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmesine neden olduğu ifade ediliyor.