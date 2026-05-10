Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in Tire ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri, Maltepe Mevkii’ndeki festival alanında yapıldı. Ege Bölgesi’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 100 pehlivan boğa, hazırlanan özel arenada mücadele etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran binlerce vatandaş, kurulan tribünlerden ve çevre yamaçlardan müsabakaları takip etti.

Arenada kıran kirana mücadele

Güreşler, boğaların ağırlıklarına ve geçmiş başarılarına göre belirlenen kategorilerde gerçekleştirildi. Davul zurna ekibinin eşlik ettiği organizasyonda, boğalar sahaya sahipleri eşliğinde çıkarıldı. Bazı müsabakalarda boğaların birbirine üstünlük kurma çabası uzun süre devam ederken, görevli saha ekipleri (urgan ekipleri) hayvanların zarar görmemesi için yoğun mesai harcadı. Güreşlerde rakibini kaçıran veya pes ettiren boğalar, bir üst tura yükselme hakkı kazandı.

Kültürel miras ve yoğun katılım

Birçok önemli protokolün de izlediği organizasyonda, bölgeye özgü "cazgır" geleneği sürdürüldü. Cazgırlar, maniler eşliğinde boğaları ve sahiplerini izleyiciye tanıttı. Sadece Tire’den değil İzmir merkez ilçelerden, Aydın, Muğla ve Manisa gibi çevre illerden de çok sayıda yetiştirici ve izleyici ilçeye akın etti. Saha çevresinde kurulan yerel stantlar ve panayır alanı ise ilçede ticaret yapan vatandaşın ekonomik ve sosyal boyutuna katkı sağladı.