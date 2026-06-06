İzmir'de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin, asıl adıyla Osman Nevres olarak biliniyor. Kordon boyunda ilerleyen işgal askerlerine ateş açan gazeteci, aynı gün olay yerinde hayatını kaybetti. Onun ismi, yıllar içinde işgale karşı direnişin ortak simgesine dönüştü.

İzmir'de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin kimdir?

Hasan Tahsin, 1888 yılında Selanik'te dünyaya geldi. İlköğrenimini Mustafa Kemal Atatürk'ün de okuduğu Şemsi Efendi Okulu'nda gördü, ardından Feyziye Mektebi'ne devam etti. Eğitimini Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nin siyasal bilimler bölümünde sürdürdü.

Yurda döndükten sonra Osmanlı'nın istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa içinde görev aldı. Bu görev sırasında Avrupa'nın pek çok ülkesini dolaştı; kullandığı Hasan Tahsin adını da bu dönemde benimsedi. 1918'de İzmir'e yerleşti ve Hukuk-u Beşer, yani İnsan Hakları adlı gazeteyi çıkararak gazeteciliğe ağırlık verdi.

İzmir'de ilk kurşunu atan olay nasıl gelişti?

İzmir'de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in eylemi, işgalin ilk saatlerinde yaşandı. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece Maşatlık'ta toplanan kalabalık, işgale karşı direniş çağrısı yaptı. Ertesi sabah Kordon'da ilerleyen Yunan Efzon Alayı'na ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, askerler tarafından oracıkta şehit edildi. Onun bu çıkışı, silahsız teslimiyet beklentisine karşı verilen ilk yanıt olarak hatırlanıyor. İlk kurşunun kim tarafından atıldığı üzerine farklı görüşler bulunsa da, Hasan Tahsin bu olayın sembol ismi olarak benimsendi.

İzmir'de ilk kurşunun anısına dikilen anıt

Hasan Tahsin'in hatırası, İzmir'in kalbinde yaşatılıyor. 1972'de başlatılan kampanyanın ardından Konak Meydanı'na yapılan İlk Kurşun Anıtı, 1974 yılında tamamlandı. Anıt, hem onun cesaretini hem de işgale karşı verilen direnişi temsil ediyor. Mezarının yeri bilinmediği için İstanbul Üsküdar'daki aile kabristanında temsili bir mezar taşı bulunuyor. Her yıl 15 Mayıs'ta anıt önünde tören düzenleniyor ve Hasan Tahsin saygıyla anılıyor.