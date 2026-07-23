CHP’deki mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının verilmesiyle birlikte başlayan siyasi hareketlilik ve Özgür Özel'in yeni parti kararıyla birlikte artarak süren istifa dalgasına yeni hamleler eklenmeye devam ediyor. İzmir'de çok sayıda CHP ilçe örgütü istifa kararını peş peşe açıklarken, bir istifa kararı da CHP Karaburun İlçe Örgütü'nden geldi. CHP Karaburun İlçe Örgütü, üyelerle birlikte istifalarını verdiklerini açıkladı.

"Bu yeni yolda umut doluyduk!"

CHP Karaburun İlçe Örgütü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Karaburun İlçe Örgütü olarak bugün hem buruk hem de iktidara yürüdüğümüz bu yeni yolda umut doluyduk. Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalarımızı üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde hep birlikte iktidara yürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

