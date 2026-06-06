Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem İl Kadın Kolu Başkanları, parti yönetiminde yaşanan hukuki gelişmelere ve alınan "mutlak butlan" kararına karşı ortak bir bildiri yayımladı. Açıklamaya imza atan önceki dönem il kadın kolları başkanları, Genel Başkan Özgür Özel ve parti örgütüne tam destek verdiklerini açıkladı.

İzmir’den o isimler de imza attı

Ortak bildirge yayımlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem İl Kadın Kolu Başkanları arasında İzmirli dört ismin yer alması da dikkatleri çekti.

İzmir’den Nurşen Balcı, Nurdan Şenkal Uçar, Özgün Ülkü ve Nurhan Yahya gibi partinin önemli isimlerinin de imzacısı olduğu açıklamada, söz konusu kararın parti içi demokrasiye ve örgüt iradesine aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, demokratik süreçlerle seçilen mevcut yönetimin yanında durarak partinin yüz yılı aşkın kurumsal birikimini ve hukuk devleti anlayışını koruma kararlılığında olunduğunun altı çizildi.

İşte, o açıklama:

Önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolu Başkanlığı görevinde bulunmuş kadınlar olarak, partimize ilişkin verilen mutlak butlan kararını; siyasi partilerin demokratik işleyişine, seçme ve seçilme hakkına, örgüt iradesine ve parti içi demokrasiye aykırı bulduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez kurumlarıdır. Parti organlarının ve yöneticilerinin meşruiyeti, üyelerin ve delegelerin özgür iradeleriyle gerçekleştirdikleri seçimlerden kaynaklanır. Bu nedenle, demokratik süreçler sonucunda ortaya çıkan örgüt iradesini yok sayabilecek her türlü müdahalenin; demokrasiye, hukuk devleti ilkesine ve siyasal temsil hakkına zarar vereceğine inanıyoruz.

Bu anlayışla, partimizin kurultayında örgütümüzün demokratik iradesiyle seçilen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün iradesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yılı aşkın kurumsal birikiminin, demokratik geleneklerinin ve hukuk devleti anlayışının korunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.