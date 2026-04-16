Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de başlayan festival furyasında bir de 16-17 mayıs tarihlerinde gerçekleşecek İzmir barbekü festivali konuşuldu.

Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan Tunç Erciyas'ın sunduğu Sıcak Bakış programının bugünkü konukları 4 Team organizasyon yöneticisi Ali Kolcu ve Ta Tasarım firma sahibi Tufan Akbay oldu.

4 Team organizasyon yöneticisi Ali Kolcu açıklamalarda bulundu. Kendini ve yaptıkları işleri anlatan Ali Kolcu sivil toplum kuruluşlarına da üye olduğunu belirtti.

Ta Tasarım firma sahibi Tufan Akbay da İzmir'de gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Barbekü festivali fikri nasıl oluştu?

Fikrin nasıl doğduğunu anlatan Ali kolcu 4 kişi tarafından oluşturulan fikrin diğer iki üyesini anlattı. "Diğer iki arkadaşımız Anıl Samancı ve Caner Samancı kardeşler. Genelde tekbik ekipmanı sağlayan firmanın sahipleri kendileri" diye anlattı. Tufan Akbay ise fikrin doğmasını, "Biz dönem dönem görüşüyoruz birbirimizden hiç kopmadık 20 senedir. bir akşam oturup her birlikte yemek yerken dedik ki festival yapan firmalar bize bir şekilde ulaşıyor biz niye kendi festivalimizi yapmıyoruz? sonra ali beyin de desteklemesiyle biz bu yola girmeye karar verdik. umuyoruz ki güzel bir festival yapacağız. Eylül ve Ekim aylarında fikir ortaya çıktı Aralık ayında hemen sitemizi kurduk anlaşmalarımızı yaptık. Bir şeyler yapmamız lazım derken ortaya bu çıktı.

Mekan ve tarih nasıl belirlendi?

Ali Kolcu mekanın belirlenme sürecini ise "Mekanımız Çiğli organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan L'aura Garden olacak. 16-17 mayıs tarihlerinde olacak. bu sene event anlamında süreler çok kısıtlı çünkü bu festivalden 2 hafta sonra Kurban Bayramı oluyor daha sonra okul mezuniyetleri derken organizasyon sektörü için bu sene event takvimi gerçekten çok zor. 10 mayıs anneler günü riskli geldi. 16-17 mayısı o nedenle seçtik. Laura'yı tercih etmemizin sebebi ise çölde vaha gibi olması. geniş bir çim alana sahip. toplu ulaşıma çok yakın" diyerek açıklık getirdi.

İzmir'de yapılan ilk barbekü festivali mi?

Kolcu konuyu şu şekilde anlattı "Gurme tadında çok fazla festival var, yiyecek içecek gurme... bunlar bütün yiyecekleri kapsayan festivaller. bizim burada amacımız biraz daha Amerikanvari bir barbekü festivali gerçekleştirmek. Bizi diğer festivallerden ayıran durumlar neler peki onu da açıklayayım. Açık alevle pişecek tüm yiyecek stantlarına biz burada kapımız açık. beyaz et kırmızı et dahil olmak üzere hepsi. Bunun yanı sıra gece konseri değil sadece gündüz konserlerinin olacağı bir festival. istiyoruz ki oraya gelecek olan misafirlerimiz akşam konser var hadi gidelim değil, sabah 11'den akşam 8 buçuğa kadar yiyeceğini içeceğini alıp eğlenceli aktiviteleri izleyebilsin. Bir diğer farklılık da etkinlik kısmımız. Crossfit'e dayalı etkinliklerimiz olacak. Yarışmalar gerçekleşecek. Gelen ailelerin rahat etmesi için çocuk alanlarımız da olacak. Konserler ve DJ performanlarımız da olacak Anıl ve Caner de sahnede şovlarını yapacaklar"

Ücretli mi olacak?

Girişte bir bilet ücreti alınacak ama içeriye girdiğiniz andan itibaren yediğiniz içtiğiniz dışında hiçbir alana ücret ödemiyorsunuz. Workshoplar, çocuk etkinlik alanları için her şey bu ücretin içerisinde olacak.

Stant kiralamak için yer hala var. Barbekü satış stantları da olacak.

Biletler nereden temin ediliyor?

Festivale katılmak isteyen ziyeretçiler Bubilet üzerinden bilet alabilecekler. Her gün için ayrı bilet alınabiliyor. Örneğin sadece Cumartesi katılmak isteyenler Pazar gününü içeren bileti almak zorunda kalmayacak. Bu sene ilk olduğu için çok fazla şeye kafa yoruyoruz hediyelik standımız olacak ama inşallah gelecek sene bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Bazı sürprizlerle karşılaşabileceksiniz.

Ulusal olaylarda festival etkileri

Tufan Akbay, "Dünyanın geldiği noktada hiçbir şey iç açıcı görünmüyor. Bu noktada bize de iş düşüyor. sistem bazı şeyleri zorlaştırsa da bir şekilde insanların kendine kaçış noktası bulması gerekiyor. yaptığımız workshoplarda da eğitici olmasına odaklanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ev gençleri ve festivallerin istihdam imkanı

Kolcu, "Neredeyse her hafta organizasyonumuz var. ve yarı zmaanlı tam zamanlı birçok arkadaşımız çalışıyor. o konuda hiçbir sıkıntımız yok. sadece bizde değil birçok organizasyon firması arkadaşımız var. Bu festivalle ilgili ayrıntılı bilgileri sitelerimizden öğrenebilirler" diyerek sosyal medyadan anlık takip yapılabileceğini belirtti.

Festivalden sonra ne gibi sürprizler olacak?

Kolcu, "Festival anlamında 2026 yılı için değil, 2027 yılı için planlamalarımız var. Birçok ilk festivlai biz yapmıştık. Bizim amacımız burada devamlı yapılan festivaller değil, yeni festivallerle karşınızda olacağız" ifadelerine yer verdi. Akbay, "Biz bu şirket altında her sene belli aralıklarla bu festivali icra etmek istiyoruz" ifadelerini kullanarak gelecek dönemde gerçekleşecek heyecan dolu festivallerin sinyallerini verdi.

Kolcu ve Akbay tüm İzmirlileri bu festivale davet etti.