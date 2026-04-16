Son Mühür / İzmir’de 2025 yılında başlayan konkordato fırtınası 2026’nın ilk çeyreğinde de kendini göstermeye devam ediyor. Son dönemlerde kentte çalışmalarını yürüten sanayi firmaları için art arda konkordato duyuruları yapılırken İzmir merkezli metal ve inşaat firması için kötü haber geldi. Mahkeme, merkezi Çiğli’de bulunan High Tech Profil Metal İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

Komiserlerin de görev ve yetkisi bitti

High Tech Profil Metal İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 8 Ocak tarihinde geçici mühlet kararı verilmişti. Geçici mühlet süresince şirketin mali durumunun incelenmesi adına yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi Bünyamin Sinci, inşaat mühendisi Yavuz Özer ve hukukçu öğretim üyesi Yaşar Can Aksoy görevlendirilmişti. Mahkemenin verdiği son karara göre süreçte konkordato komiserlerinin de görev ve yetkilerinin kaldırılmasına karar verildi.

8 yıl önce kurulmuştu…

Bundan 8 yıl önce 2018 yılında Çiğli’de kurulan High Tech Profil Metal’in metal ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor. Şirket, demir ve çelikten mamul tüp, boru, profil ve metal konstrüksiyon üretimi ile inşaat mühendisliği alanlarında faaliyet gösteriyordu. Ayrıca High Tech Profil Metal İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu ev tipi ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil birçok alanda da çalışmalar yapıyordu.