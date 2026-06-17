Yalnızca ilk evini alacak olan dar ve orta gelirli kesime hitap eden bu özel kampanya, benzeri görülmemiş faiz oranları ve geniş vade aralıklarıyla İzmir gayrimenkul piyasasına taze bir soluk getirecek.

İzmir İkametgahı ve Diğer Zorunlu Kriterlerin Analizi

Henüz yasal olarak kesinleşmese de, İzmir'de bu finansmandan yararlanmak isteyenlerin sağlaması beklenen bazı net koşullar bulunuyor. Adayların kendi üzerlerine kayıtlı bir mülklerinin olmaması ve hayatlarında ilk kez tapu alacak olmaları bu şartların temelini oluşturuyor. Bunlara ek olarak, konutun alınacağı ilde resmi ikametgahın bulunması, son bir senelik dönemde herhangi bir konut satış işleminin yapılmamış olması, belgelenmiş bir gelire sahip olun

ması ve varsa hisseli tapulardaki sahipliğin yüzde elli sınırını aşmaması gerektiği konuşuluyor.

Bürokratik Aşamalar ve Beklenen Başlangıç Tarihi

• TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda bir hamle geliştiriyor.

• Bu hamle, özel bir kredi mekanizması kurulmasını içeriyor.

• İlgili yasal çerçevenin bankacılık sistemine uyumlu hale getirilmesi bekleniyor.

Banka Faizlerindeki Düşüş ve Örnek Geri Ödeme Planı

Kampanya devreye girdiğinde, kamu bankaları aracılığıyla yüzde 1,20 faizle ve 180 ay vadeyle kredi kullanmak mümkün olacak. İhtiyaca göre 2 milyon TL'yi aşan krediler için limit artırma opsiyonu da sunulacak. Piyasada şu an Ziraat Bankası'nın yüzde 2,49'luk oranıyla 1 milyon TL çekildiğinde, geri ödeme 3,5 milyon TL'ye yaklaşıyor. Ancak yüzde 1,20'lik faiz uygulandığında, 1 milyon TL için aylık 13.587 TL ödenecek ve toplam borç 2.445.701 TL'de kalacak. Bu tablo, alıcıya 1 milyon TL civarında bir avantaj sunuyor.