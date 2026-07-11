TFF 2. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Aliağa Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, genç forvet oyuncusu Adnan Karahisar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulüp, Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kuzeyin Rüzgarları, üst üste iki sezon şampiyon olduktan sonra 2.Lig’de kalıcı oldu. Aliağa temsilcisi, bu sezon şampiyon olarak adını 1.Lig’e yazdırmak istiyor. İzmir ekibi yeni teknik direktörü Namet Ateş yönetiminde kolları sıvadı ve hazırlıklarına başladı.

“Aliağa FK’dan resmi açıklama”

Transferin ardından Aliağa FK tarafından yapılan açıklamada, "Beşiktaş altyapısından yetişen genç forvet Adnan Karahisar'la 3 yıllık anlaşma sağladık. Adnan Karahisar'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Altyapı milli takımlarda 23 maça çıktı”

Beşiktaş altyapısında yetişen Adnan Karahisar, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında bugüne kadar 23 karşılaşmada görev aldı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Adana 01 Futbol Kulübü'nde geçiren 20 yaşındaki forvet, yeni sezonda Aliağa FK'nın başarısı için mücadele edecek.