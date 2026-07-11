Son Mühür/Hüseyin Demir 2026 Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde Göztepe Cimnastik Şubesi sporcusu Mehmet Ayberk Koşak, genel tasnifte Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti. Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Onursal Başkan Mehmet Sepil, olimpik branşlara yatırımlarını sürdürüyor. Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz’ın ise elde edilen madalyalardan dolayı göğsü kabarıyor. 78.966 puan toplayan Mehmet Ayberk Koşak, şampiyonayı ilk gün sonunda zirvede tamamlayarak sarı-kırmızılı kulübe bir Türkiye şampiyonluğu daha kazandırdı.

“Göztepeli sporcu şampiyon oldu”

Göztepe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Ayberk Koşak'ın disiplinli çalışması ve gösterdiği performansın şampiyonlukla taçlandığı belirtilerek, "Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde sporcumuz Mehmet Ayberk Koşak, 78.966 puan ile genel tasnifte Türkiye Şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Disiplini, emeği ve mücadeleci ruhuyla bu önemli başarıya ulaşan sporcumuzu ve bu başarıda emeği bulunan tüm antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Başarılı sporcu İzmir’in ve Göztepe’nin gurur oldu.

“Mehmet Ayberk Koşak, gözünü finallere dikti”

Şampiyonluğun ardından değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ayberk Koşak ise pazar günü yapılacak finallere odaklandığını belirterek, "2026 Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününü Türkiye Şampiyonu olarak noktaladım. Göztepe'mize bir şampiyonluk daha kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Pazar günü yapılacak alet finallerini ise sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Türkiye şampiyonu sporcu, organizasyonun devamında gerçekleştirilecek alet finallerinde de madalya mücadelesi verecek.