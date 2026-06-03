Son Mühür- İklim krizi ve çevre politikalarına ilişkin alternatif çözüm önerilerini tartışmak amacıyla İzmir’de “İklim Adaleti Forumu” düzenlenecek. Çiftçiler Sendikası (ÇİFTÇİ-SEN), Tarım İşçileri Sendikası (TARIM-SEN), Konak Kent Konseyi, İzmir Tabip Odası, İzmir Yaşam Alanları ve Tüm Emeklilerin Sendikası Konak Şubesi tarafından yapılan çağrıda, Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesi emek örgütleri, meslek odaları ve yurttaşların sürece daha aktif katılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, iklim krizinin yalnızca çevresel değil; tarım, gıda, işçi sağlığı ve yaşam hakkı gibi birçok alanı doğrudan etkilediği ifade edildi.



İKLİM KRİZİNDE ALTERNATİF ÇAĞRISI

Forum çağrısında, “iklim krizi”nin artık yalnızca çevreyle ilgili bir mesele olmadığına dikkat çekildi. Tarımsal üretimden sağlıklı gıdaya erişime, işçi sağlığından ortak yaşam alanlarının kullanımına kadar birçok başlığın iklim politikalarından doğrudan etkilendiği belirtilen açıklamada, karar süreçlerinin daha katılımcı şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın bu yıl Antalya’da yapılacağının hatırlatıldığı açıklamada, resmi zirvelerde alınan kararların çoğunlukla büyük şirketler ve küresel ekonomik merkezlerin çıkarları doğrultusunda şekillendiği savunuldu. Açıklamada, “İklimi değil sistemi değiştirmek gerekir diyenler olarak iklim adaleti talep ediyoruz” denildi.



ANTALYA SÜRECİ İÇİN HAZIRLIK YAPILACAK

İzmir’de gerçekleştirilecek forumda, COP31 sürecine yönelik yapılacak çalışmaların ele alınacağı ve farklı kesimlerin katılımıyla ortak bir yol haritası oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, Antalya’daki resmi COP31 zirvesine karşı alternatif bir “İklim Adaleti Zirvesi” oluşturulması için çeşitli bölgelerde forumlar düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi. Emek örgütleri, çiftçiler, işçiler, üreticiler ve yurttaşların sürece daha aktif katılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, İzmir’deki forumun katılımcı bir örgütlenme sürecinin başlangıcı olmasının amaçlandığı kaydedildi. Forumun 10 Haziran 2026 tarihinde saat 19.00’da İzmir Tabip Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.