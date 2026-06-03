Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen "Uzlaştırmacılar Günü" programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın ev sahipliğindeki programa; Cumhuriyet başsavcıvekilleri, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, adliye personeli, uzlaştırmacılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Medya İletişim Bürosu tarafından hazırlanan “Adalet İçin Birlikte Adım At” ve “Sorunu Değil, Çözümü Büyüt” temalarının öne çıktığı etkinlikte, uzlaştırma mekanizmasının toplumsal barışa ve adalet sistemine sunduğu katkılar vurgulandı.

Uzlaştırma bürosunun başarı verileri paylaşıldı

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uzlaştırmanın taraflar arasında diyalog ve anlayışı yeniden tesis eden önemli bir mekanizma olduğunu belirtti. Konuşmasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun güncel faaliyet verilerine de değinen Yeldan; 2025 yılında büroya gönderilen 16 bin 201 dosyada yüzde 86,04 başarı oranı yakalandığını açıkladı. Başsavcı Yeldan, 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla ise büroya gelen 6 bin 505 dosyada başarı oranının yüzde 88,24’e yükseldiğini, bu uzlaşmaların büyük çoğunluğunun edimsiz, kalan kısmının ise maddi zararın giderilmesi ve sosyal edim yoluyla sonuçlandığını kaydetti.

Başarılı isimlere ve kurumlara plaket takdim edildi

Etkinlik kapsamında, uzlaştırma uygulamalarında örnek teşkil eden çalışmalar gerçekleştiren iki uzlaştırmacıya ve Ege Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Işıl İynem’e, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından plaket verildi. Ayrıca, uzlaştırma sürecindeki sosyal sorumluluk projelerine sağlanan katkılar ve iş birlikleri dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Kızılayı ve Yeşilay temsilcileri de Başsavcı Yeldan’a teşekkür plaketi sundu. Konferans salonundaki resmi sunumların ardından adliyenin sosyal tesisler bahçesinde düzenlenen kokteyl ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.