İzmir Güzelbahçe'deki özel bir yaşlı bakımevinde 2018 yılında yaşanan ve 86 yaşındaki Fatma Uraz'ın ölümüyle sonuçlanan banyo faciasında, davanın karara bağlanmasının ardından mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Bakımevi doktoru Naciye S.’ye verilen 21 bin 200 liralık adli para cezasının gerekçeleri, tıp etiği ve hukuki sorumluluklar açısından çarpıcı detaylar içeriyor.

İşte deneyimli bir gazeteci kalemiyle, yapay zekanın tekdüze kalıplarından uzak, tamamen dinamik ve özgün bir dille kurgulanan o haber:

Mahkeme bakımevi doktorunun ihmal gerekçesini açıkladı

İzmir’de sekiz yıl önce özel bir bakımevinde banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda ağır yanıklar ve deri soyulmaları oluşan, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybeden 86 yaşındaki Fatma Uraz’ın ölümüne ilişkin yargı süreci derinleşiyor. Bakıcıların hapis cezalarının kesinleşmesinin ardından, bu kez mercek altındaki isim kurumun doktoru Naciye S. oldu. Mahkeme, sanık doktora "taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen ve 6 takside bölünen 21 bin 200 liralık adli para cezasının gerekçesini ilan etti. Belgede tek bir gerçek öne çıkıyor: Ağır ihmal.

Telefon ekranındaki yanık fotoğrafları bile yetmedi

İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin açıkladı gerekçeli karar, facianın göz göre göre geldiğini kanıtlar nitelikte. Olay günü Fatma Uraz’ı banyo yaptıran personelin dikkatsizliği sonucu yaşlı kadının vücudu adeta kavruldu. Derileri soyulan yaşlı kadının durumunu fark eden görevli hemşire, hemen telefonuna sarıldı. Oluşan lezyonların fotoğraflarını çekip kurum doktoru Naciye S.'ye gönderdi. Ardından da arayarak durumun ciddiyetini aktardı.

Gerekçeli karara göre doktor Naciye S., fotoğrafları görmesine ve telefonla uyarılmasına rağmen kılını kıpırdatmadı. Ne bakımevine gelip hastayı muayene etti ne de kadının tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna sevkini sağladı. Mahkeme bu durumu net bir dille özetledi: Açık bir tıbbi uygulama hatası.

Doktor, 86 yaşındaki hastanın kronik rahatsızlıklarını ve önündeki yanık tablosunu çok iyi biliyordu. Olası sonuçları öngörmesi gerekirdi. Ancak o, gerekli özen ve tedbiri göstermedi.

Bakıcılardan sonra sıra doktora geldi

Olayın geçmişi aslında iki katlı bir adalet mücadelesini barındırıyor. Yaşlı kadını banyoda yakan bakıcılar Nesrin Ö. ve Tuğçe A. daha önce yargılanmış, yerel mahkemenin verdiği hapis cezaları istinaf tarafından onanarak kesinleşmişti. Bakıcılar demir parmaklıklar arkasına gönderildi ancak aile pes etmedi. Avukatların ısrarlı itirazları, adliyenin kapısını bu kez kurum hekimi için araladı.

Açılan ikinci davada hakim, doktor Naciye S.'yi önce 3 yıl 6 ay hapse mahkum etti. İyi hal indirimiyle ceza 2 yıl 11 aya düştü. Son hamlede ise mahkeme, sanığın kişiliği ve ekonomik durumunu gerekçe göstererek bu cezayı para cezasına çevirdi. Günlüğü 20 liradan hesaplanan ceza, toplamda 21 bin 200 lira oldu. Üstelik sanığın ödeme güçlüğü çekebileceği düşünülerek bu meblağ 6 eşit takside bölündü.

Adli Tıp Kurumu raporu ise tereddüte yer bırakmıyor. Raporda, Fatma Uraz’ın ölümü ile doktorun gösterdiği ihmal arasında doğrudan bir illiyet bağı, yani nedensellik ilişkisi tespit edildi. Mahkeme de bu kusur yoğunluğundan dolayı cezayı verirken alt sınırdan uzaklaştı.

Dosya tekrar istinafta

Verilen para cezası, evladını kaybeden ailenin acısını dindirmedi. Bir insanın hayatının karşılığı adli para cezası ve taksit olamazdı.

Uraz ailesinin avukatı Bülent Güvençalan ve davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, kararın adil olmadığı görüşünde birleşti. Taksitli para cezası kararına hemen itiraz edildi. Yaşlı kadının ölümünde kusuru bulunan doktorun hak ettiği cezayı alması için dosya bir kez daha istinaf mahkemesine, yani Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Şimdi gözler, üst mahkemenin vereceği kararda.

